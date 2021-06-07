Apple представила обновление своей операционной системы для компьютеров Mac — macOS 11. Вот краткий список изменений и нововведений:Компания прокачала возможности Continuity. Теперь это «Универсальный контроль». Он позволить моментально переключать задачи между устройствами Apple. Просто обнаружив iPad рядом с MacBook, экосистема автоматически понимает, что нужно расширить экран — можно сразу управлять обоими экранами одним курсором. Интересно, что при этом iPad остается в режиме iPadOS, работая в паре с macOS на MacBook. Система позволяет перетягивать файлы между устройствами непрерывно. Более того, в экосистему объединяются три и более устройств, например, iMac, iPad и MacBook.Теперь можно транслировать картинку с iPhone или iPad на Mac через AirPlay. Кроме изображения, система позволит включить музыку через динамики компьютера Mac.Apple решила добавить на Mac уже известное нам приложение «Команды». Оно позволит автоматизировать действия на компьютере, используя уже знакомые нам по iOS скрипты.Apple переосмыслила дизайн нативного браузера. Теперь в верхней панели инструментов гораздо больше полезного пространства. Кнопки действий, которые используются редко, были собраны в одну стопку, адресная строка укорочена, а вкладки теперь можно сгруппировать в левой панели.

На этом нововведения в macOS Monterey окончились. К сожалению, мы не увидели чего-то революционного. С другой стороны, большие перемены мы уже видели в Big Sur — возможно, в этом году Apple сконцентрируется на стабильности компьютеров Mac, в том числе более старых моделей.Ранее мы рассказывали, что сотрудники Apple объявили забастовку компании — они не хотят выходить работать в офисы, предпочитая оставаться на удаленке.





