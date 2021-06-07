Более 80 сотрудников Apple в США написали петицию в адрес руководства в ответ на указание выходить на работу в офисы компании с начала сентября. Об этом сообщает сайт The Verge.
Работники Apple находятся на удаленной работе уже около года из-за карантина. Недавно руководство компании разослало им письмо, в котором просит работников с 1 сентября 2021 года вернуться в офисы на три дня в неделю. Это указание вызвало возмущение среди коллектива Apple. Сотрудники написали в ответ коллективное внутреннее письмо администрации, в котором требуют сохранить возможность удаленной работы для тех, кому это необходимо. «Мы хотели бы воспользоваться возможностью, чтобы сообщить о растущем беспокойстве наших коллег» — так начинается обращение.
«Политика Apple в отношении удаленной/гибкой работы … уже вынудила уволиться некоторых из наших коллег. Так как компания не предоставляет нам гибкости в графике, многие из нас чувствуют себя так, будто их принуждают делать выбор между семьей, личным благополучием и прилежным выполнением рабочих задач». Если компания не уступит, работа над проектами Apple может замедлиться — в том числе, может задержаться выход версий фирменных ОС.
Недовольство вылилось в ответные требования спустя всего двое суток после обращения Тима Кука о выходе на работу в сентябре. По сути, обращение сводилось к следующему: по понедельникам, вторникам и четвергам сотрудникам компании необходимо присутствовать в офисах, а оставшиеся два дня можно работать удаленно из любого удобного им места. Руководство компании оставило своим работникам возможность договориться об удаленной работе на срок до двух недель один раз в год. До начала пандемии Apple вообще практически не предоставляла возможности удаленной работы для своих сотрудников.
Ранее мы рассказали, чего ожидать от WWDC 2021, которая начнется сегодня вечером. В частности, будет представлена iOS 15. Кроме того, инсайдеры ожидают релиза двух пар фирменных наушников.
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Только лентяи могли такое написать. Их волнует не здоровье в первую очередь а личные предпочтения
Хотя может это только у нас такие работники)
Под какой угрозой? Из-за недовольства 80 сотрудников? Вы представляете, какое количество работников у компании уровня Apple? Этого возмущения конечный продукт даже не заметит
Вы знакомы с американскими забастовками?
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Совсем распоясались. Их заранее уведомили, дали три дня работы в офисе.
Они не рабы, пусть меняют работу.