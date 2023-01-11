Apple iPhone 15 Инсайды

Apple придумала, как поднять спрос на iPhone 15 Plus. Вам не понравится

Олег

iPhone 15


Компания Apple хочет увеличить цену на одни модели будущей линейки iPhone 15, чтобы сделать другие более привлекательными. Об этом пишет MacRumors.

Ранее мы рассказывали, что Apple собирается пересмотреть цены на будущую линейку iPhone 15 с учетом опыта продаж 14-х моделей. Судя по всему, рассматривался даже вариант со снижением цен, но кажется он не прижился. Зато появился другой выход — о нем сообщают свежие инсайды.

Согласно источнику, компания Apple хочет повысить стоимость iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra по сравнению с iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Цель этого удорожания — сделать более привлекательным будущий iPhone 15 Plus. Похоже, компания решила, что снижать цену уже некуда, поэтому гораздо проще будет поднять прайс на конкурирующие модели.

В декабре сообщалось, что Apple всерьез обеспокоена продажами iPhone 14 Plus. Сейчас эта модель стоит всего на 100 долларов дешевле, чем iPhone 14 Pro и зачастую равна в цене прошлогоднему iPhone 13 Pro Max, который еще остался в магазинах и во всём лучше нового «плюса».

Ранее мы подробно рассказали, стоит ли вообще покупать iPhone в 2023 году в России. Есть аргументы «за» и «против». 

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Источник:
MacRumors
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