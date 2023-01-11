iPhone

Стало известно, сколько всего айфонов продала Apple за 16 лет — фанаты огорчатся

Олег

iPhone


В сети посчитали, сколько штук своих смартфонов продала Apple с самого первого дня после презентации оригинального iPhone Стивом Джобсом. Об этом написали в WCCF Tech.

Ранее мы писали, что 9 января 2023 года исполнилось 16 лет с момента презентации самого первого оригинального iPhone. Его демонстрировал на сцене сам Стив Джобс, и устройство для того времени было по-настоящему прорывным. Модельный ряд iPhone довольно сильно изменился с тех пор, как изменились и приоритеты современной Apple — теперь компания делает ставку на сервисы, а не на девайсы.

Во время этой годовщины многим стало интересно, сколько же штук iPhone было продано за эти годы. Согласно собранной статистике, Apple продала 2,32 миллиарда iPhone всех моделей.

Однако для настоящих фанатов Apple, которые считают, что «яблочные» смартфоны лучше всех остальных, есть и грустная новость. Статистика показывает, что Samsung продала более 2 миллиардов флагманских смартфонов линейки Galaxy S. Эта цифра лишь немногим ниже, чем у Apple; так что iPhone оторвался от корейского бренда гораздо меньше, чем хотелось бы многим фанатам. 

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Источник:
WCCF Tech
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Комментарии

–9
Молния Маккуин
То есть айфоно 2.3 млрд всех моделей. А Самсунг только одну модель больше 2х млрд? Конечно не расстраивайтесь ))
час назад в 09:11
#
+37
saman
Так а зачем расстраиваться? Сколько стоит весь самсунг? Какие к него прибыли? Какую долю рынка например занимает самунг в америке? Apple же коммерческая структура и деньги зарабатывает, модель продавать миллиарды телефонов с прибыльностью в 10 долларов Куку не понраву.
час назад в 09:16
#
Den Prite
+127
Den Prite
Как я огорчился 🤣 пойду расстроюсь еще больше 🍾
37 минут назад
#