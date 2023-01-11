Стало известно, сколько всего айфонов продала Apple за 16 лет — фанаты огорчатся

В сети посчитали, сколько штук своих смартфонов продала Apple с самого первого дня после презентации оригинального iPhone Стивом Джобсом. Об этом написали в WCCF Tech.
Ранее мы писали, что 9 января 2023 года исполнилось 16 лет с момента презентации самого первого оригинального iPhone. Его демонстрировал на сцене сам Стив Джобс, и устройство для того времени было по-настоящему прорывным. Модельный ряд iPhone довольно сильно изменился с тех пор, как изменились и приоритеты современной Apple — теперь компания делает ставку на сервисы, а не на девайсы.
Во время этой годовщины многим стало интересно, сколько же штук iPhone было продано за эти годы. Согласно собранной статистике, Apple продала 2,32 миллиарда iPhone всех моделей.
Однако для настоящих фанатов Apple, которые считают, что «яблочные» смартфоны лучше всех остальных, есть и грустная новость. Статистика показывает, что Samsung продала более 2 миллиардов флагманских смартфонов линейки Galaxy S. Эта цифра лишь немногим ниже, чем у Apple; так что iPhone оторвался от корейского бренда гораздо меньше, чем хотелось бы многим фанатам.
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