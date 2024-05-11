Apple публично извинилась за обидную рекламу iPad Pro

Олег

Apple


Компания Apple выпустила ответ на претензии относительно рекламного видеоролика, продемонстрированного на презентации Let Loose 7 мая 2024 года. Напомним, что видео серьезно раскритиковали известные деятели культуры, назвав его «самой лучшей метафорой того, что технологические компании делают с искусством»: в ролике огромный пресс раздавил много музыкальных инструментов и предметов для творчества, чтобы получился тонкий iPad Pro 2024.

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Apple объяснила, что имела в виду совсем другое:

«Наша цель — побудить пользователей выразить себя и воплотить свои идеи в жизнь с помощью iPad. Однако это видео неточно передает эту концепцию». 
Apple

Компания признала, что способ передачи мысли был выбран не совсем корректно и сообщила, что планируемая трансляция этого ролика по телевидению было решено отменить. «Креативность заложена в ДНК Apple, и для нас чрезвычайно важно разрабатывать продукты, которые вдохновляют творчество во всем мире», — сказал Тор Мюрен, вице-президент Apple по маркетингу. 

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Источник:
MyDrivers
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Комментарии

+4459
Gabriel
Вся суть американской системы , даже если ты не виновен нужно признать вину и система даст тебе минимум, а то и простит вовсе. Из этого вывод: не иди против системы даже если не виновен.
Эппл знает правила.
Сегодня в 13:43
#
Volnorez Uraganov
+136
Volnorez Uraganov
Претензии надуманные, извиняться там незачто
Сегодня в 14:52
#
tellurian
+1352
tellurian
Не понятно из-за чего извиняются?
2 часа назад в 18:10
#
+41
Ovolf
Молодцы.
час назад в 18:30
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