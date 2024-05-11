Apple публично извинилась за обидную рекламу iPad Pro

Компания Apple выпустила ответ на претензии относительно рекламного видеоролика, продемонстрированного на презентации Let Loose 7 мая 2024 года. Напомним, что видео серьезно раскритиковали известные деятели культуры, назвав его «самой лучшей метафорой того, что технологические компании делают с искусством»: в ролике огромный пресс раздавил много музыкальных инструментов и предметов для творчества, чтобы получился тонкий iPad Pro 2024.
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Apple объяснила, что имела в виду совсем другое:
«Наша цель — побудить пользователей выразить себя и воплотить свои идеи в жизнь с помощью iPad. Однако это видео неточно передает эту концепцию».
Компания признала, что способ передачи мысли был выбран не совсем корректно и сообщила, что планируемая трансляция этого ролика по телевидению было решено отменить. «Креативность заложена в ДНК Apple, и для нас чрезвычайно важно разрабатывать продукты, которые вдохновляют творчество во всем мире», — сказал Тор Мюрен, вице-президент Apple по маркетингу.