Apple публично извинилась за обидную рекламу iPad Pro



Apple объяснила, что имела в виду совсем другое:





«Наша цель — побудить пользователей выразить себя и воплотить свои идеи в жизнь с помощью iPad. Однако это видео неточно передает эту концепцию».

Компания признала, что способ передачи мысли был выбран не совсем корректно и сообщила, что планируемая трансляция этого ролика по телевидению было решено отменить. «Креативность заложена в ДНК Apple, и для нас чрезвычайно важно разрабатывать продукты, которые вдохновляют творчество во всем мире», — сказал Тор Мюрен, вице-президент Apple по маркетингу.