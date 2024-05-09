Apple публично разнесли за рекламный ролик iPad Pro. Видеоряд оказался метафоричным до мурашек



Известные голливудские деятели публично раскритиковали видеорекламу нового iPad Pro M4, которая была показана на презентации Let Loose. В ней увидели злую иронию.



Речь идет о видеоролике, в котором на большом прессе собрали разные предметы искусства и музкальные инструменты. Пресс опускается, и получается iPad Pro. Главный тезис — новый «яблочный» планшет собрал в себя всё лучшее из творчества и искусства и способен заменить творцам всё на свете.







Однако актерам и режиссерам из Голливуда не понравилось. Они начали писать, что неприятно наблюдать уничтожение пианино и других творческих предметов. Хью Грант написал в Twitter, что ролик демонстрирует «разрушение человеческого опыта благодаря Силиконовой долине». А продюсер, режиссер и сценарист Асиф Кападиа уверен, что видео точно отражает угрюмую реальность:



«Не знаю, почему кто-то решил, что эта реклама — хорошая идея. Это самая честная метафора того, что технологические компании делают с искусством, с художниками, музыкантами, творцами, писателями, режиссерами: выжимают их, используют их, плохо платят, берут все, а затем говорят, что все это создано ими».



Больше всего поддержки собрал режиссер Реза Сиксо Сафаи, который показал видео Apple задом наперед — он тегнул Apple, сказал, что всё починил, и теперь норм:





