Apple публично разнесли за рекламный ролик iPad Pro. Видеоряд оказался метафоричным до мурашек

Олег

Apple


Известные голливудские деятели публично раскритиковали видеорекламу нового iPad Pro M4, которая была показана на презентации Let Loose. В ней увидели злую иронию.

Речь идет о видеоролике, в котором на большом прессе собрали разные предметы искусства и музкальные инструменты. Пресс опускается, и получается iPad Pro. Главный тезис — новый «яблочный» планшет собрал в себя всё лучшее из творчества и искусства и способен заменить творцам всё на свете.

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Однако актерам и режиссерам из Голливуда не понравилось. Они начали писать, что неприятно наблюдать уничтожение пианино и других творческих предметов. Хью Грант написал в Twitter, что ролик демонстрирует «разрушение человеческого опыта благодаря Силиконовой долине». А продюсер, режиссер и сценарист Асиф Кападиа уверен, что видео точно отражает угрюмую реальность:

«Не знаю, почему кто-то решил, что эта реклама — хорошая идея. Это самая честная метафора того, что технологические компании делают с искусством, с художниками, музыкантами, творцами, писателями, режиссерами: выжимают их, используют их, плохо платят, берут все, а затем говорят, что все это создано ими».

Больше всего поддержки собрал режиссер Реза Сиксо Сафаи, который показал видео Apple задом наперед — он тегнул Apple, сказал, что всё починил, и теперь норм:


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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

tellurian
+1348
tellurian
Мне понравилось. Некоторым и правда может заменить несколько устройств.
Люди слишком буквально воспринимают.
9 мая 2024 в 18:06
#
tellurian
+1348
tellurian iphone 6s долбаеб
Люди пишут музыку, рисуют, кто-то кодит и есть другие сценарии.
На 4пда видел разные сценарии у людей.
у меня дочка учится с помощью айпада.
Сегодня в 14:00
#
+38
Accelerator
Только у меня "вылетает" приложение, при попытке посмотреть видео?
Вчера в 23:44
#
YABLOKOFON
+154
YABLOKOFON Accelerator
Конкретно в этом случае ролик в тг значит надо перейти в тг, с ютубовскими перекидывает в ютуб
Сегодня в 05:37
#
+24
607030
Как смотреть видео? Сколько можно?
Сегодня в 04:42
#
+110
samych
Тупо скопировали рекламу LG Renoir 16-ти летней давности.

Сегодня в 13:53
#