Apple тайно удаляет приложения из российского App Store

Александр



Как выяснил следящий за проявлениями цензуры проект GreatFire, компания Apple за последние месяцы закрыла российским пользователям доступ почти к сотне VPN-приложений. Они были скрыты из App Store для аккаунтов, зарегистрированных в России.

В июле Роскомнадзор сообщал, что потребовал от Apple удалить 25 VPN-приложений. После этого о подобных требованиях не говорилось, публичных уведомлений со стороны Apple не было. Только с июля по начало сентября модераторы Apple удалили из российского сегмента App Store около 60 VPN-приложений. Эксперты подозревают, что некоторые из них «попали под нож» по собственной инициативе Apple без требований со стороны Роскомнадзора.

Роскомнадзор требует блокировки тех приложений, которые позволяют получать доступ к заблокированным в России ресурсам. При этом у ведомства нет претензий к VPN-сервисам, блокирующим россиянам сайты и приложения, попавшие в список запрещённых.


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Комментарии

+17
❤️ iGuides ❤️
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час назад в 23:08
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YABLOKOFON
+293
YABLOKOFON
Впнки все равно в топах висят
20 минут назад
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