Apple тайно удаляет приложения из российского App Store

Как выяснил следящий за проявлениями цензуры проект GreatFire, компания Apple за последние месяцы закрыла российским пользователям доступ почти к сотне VPN-приложений. Они были скрыты из App Store для аккаунтов, зарегистрированных в России.
В июле Роскомнадзор сообщал, что потребовал от Apple удалить 25 VPN-приложений. После этого о подобных требованиях не говорилось, публичных уведомлений со стороны Apple не было. Только с июля по начало сентября модераторы Apple удалили из российского сегмента App Store около 60 VPN-приложений. Эксперты подозревают, что некоторые из них «попали под нож» по собственной инициативе Apple без требований со стороны Роскомнадзора.
Роскомнадзор требует блокировки тех приложений, которые позволяют получать доступ к заблокированным в России ресурсам. При этом у ведомства нет претензий к VPN-сервисам, блокирующим россиянам сайты и приложения, попавшие в список запрещённых.
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