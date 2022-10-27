Apple уступила людям и урезала рекламу на iPhone и iPad

Компания Apple прислушалась к возмущениям пользователей и приостановила несколько типов рекламы в App Store. Об этом сообщает MacRumors.
Ранее мы сообщали, что вместе с iOS/iPadOS 16.1 Apple запустила в App Store несколько видов рекламы — в целом её там стало гораздо больше. Внутри «яблочного» магазина теперь еще чаще рекламируются приложения; при этом некоторые пользователи были возмущены тематикой этого софта. Судя по жалобам, в App Store стала массово появляться реклама онлайн-казино и прочих подобных непотребных вещей.
Похоже, Apple прислушалась к возмущениям пользователей, поскольку официально прокомментировала ситуацию. Компания написала:
«Мы приостановили рекламу, связанную с азартными играми и несколькими другими категориями, на страницах продуктов в App Store.»
Других подробностей не указано, но очевидно, что рекламы «позорных» приложений в магазине станет гораздо меньше. С другой стороны, стоит ожидать, что такой софт будет маскироваться под добропорядочный, как уже случалось в Google Play Store.
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