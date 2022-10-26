Apple продвигает стыдные приложения в App Store

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Разработчики заметили рекламу онлайн-казино в App Store.Об этом сообщает зарубежное издание Apple Insider. Разработчики приложений пожаловались, что в обновленных рекламных слотах регулярно появляются приложения с азартными играми. Частота, с которой отображаются объявления, скорее всего, варьируется, причем некоторые заметили, что происходит это с явным уклоном в сторону онлайн-казино. По некоторым утверждениям количество сомнительных рекомендаций составляет 30% случаев.Приложения призывают игроков покупать цифровую валюту для совершения ставок и обещают вывод выигрыша через PayPal, Apple Pay. Интерес подстегивает обилие популярных игр таких как блэкджек, покер, рулетка и многие другие.Apple была неоднократно вовлечена в ряд судебных процессов, связанных с приложениями азартных игр. Обвинители утверждают, что Apple работает как «нелегальное казино», способствуя подобным развлечениям. И, поскольку Apple собирает 30% с каждой покупки, многие считают, что «купертиновцы» замешаны в получении незаконной прибыли.