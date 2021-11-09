В прошедший уик-энд на Netflix состоялась премьера трех эпизодов анимационного сериала «Аркейн» по мотивам вселенной League of Legends. Я посмотрел их все и рекомендую последовать моему примеру даже тем, кто не в курсе существования игры.
Перед присмотром предлагают ознакомиться с некоторыми интересными фактами, а также поделюсь своими впечатлениями. Итак, League of Legends — это игра в жанре MOBA изданием и разработкой которой занимается студия Riot Games. Она увидела свет в 2009-м году на волнах популярности карты DotA для Warcraft III, которая стала родоначальником жанра.
League of Legends очень тепло встретили фанаты, а коммерческий успех позволил Riot Games оставаться до сих пор на плаву и всячески развивать вселенную. Сейчас за спиной у каждого чемпиона (персонажи в игре) довольно обширная и интересная история.
Riot Games вышли за пределы статуса «разработчика одного» тантал и сейчас помимо LoL в их каталоге: батлер Teamfight Tactics, версия LoL для мобильных устройств с подзаголовком Wild Rift, карточная Legends of Runeterra и командный шутер от первого лица Valorant. Также «риоты» работают одновременно над тремя новыми проектами по вселенной в жанрах файтинг, action/RPG и MMORPG.
League of Legends — соревновательная игра. Ежегодно по ней проходит престижный киберспортивный турнир «Чемпионат мира по League of Legends» (League of Legends World Championship) с внушительными призовыми выплатами. Так, например, в 2021-м году фонд составил $2 225 000. По итогам финала, прошедшего 6-го ноября, первое место со счетом 3:2 заняла команда из Исландии EDward Gaming.
О чем же сериал «Аркейн»
По первым трем доступным эпизодам можно сделать вывод, что в основу сериала легло противостояние между городами-близнецами, Пилтовером и Зауном. По разным сторонам баррикад оказываются две сестры Вай и Джинкс. Углубляюсь в их предысторию, шоуранеры «Аркейн» попутно знакомят с другими персонажами League of Legends.
Этот сериал будет интересен только фанатам LoL?Теперь нужно обходиться без спойлеров, поэтому поделюсь впечатлениями о просмотренных трех эпизодах в общих чертах. Каждая серия длится около 45 минут. Смотрятся они очень бодро. К опенингу «Аркейн» написала музыку команда Imagine Dragons. Трек очень органично вписался в визуальный стиль и повествование сериала.
Самый главный вопрос, а будет ли интересен «Аркейн» тем, кто не знаком с League of Legends? Да! Это очень большая заслуга сценаристов. Во время просмотра возникло ощущение, что создатели сериала решили заботливо переложить лор игры в сценарий таким образом, чтобы «Аркейн» не скатился в фансервис для геймеров, а выступил в качестве самостоятельного произведения.
Визуальное наслаждениеЕще одно важное преимущество «Аркейн» — графическое повествование. Сериал выглядит очень стильно и качественно. Такую визуальную составляющую по достоинству оценят зрители, которые были в восторге от «Любовь. Смерть. Роботы» и «Человек-паук: Через вселенные».
Таким образом «Аркейн» становится примером того, как правильно нужно делать анимационные проекты по играм. На протяжении трех эпизодов ощущается, что Riot Games не только пристально следили за продакшеном, но и принимали в нем активное участие. Именно такой подход позволяет добиться правильных результатов.
Кстати о достойных результатах, их демонстрирует количество просмотров. После запуска первые три эпизода «Аркейн» обошли по популярности южнокорейскую «Игру в кальмара» в 38 странах, среди которых есть и Россия. По информации от Bloomberg, за несколько часов после старта в Китае сериал набрал 130 миллионов просмотров, став самым популярным на платформе Tencent.
Первое впечатление
Netflix и Riot Games разбили сезон на три акта: первый из трех эпизодов уже доступен, второй (4-6 эпизоды) выйдет 14 ноября, а третий — 21 ноября. Я посмотрел три серии подряд и получил удовольствие от графического повествования, сценария и саундтрека.
Как мне показалось, создатели «Аркейн» задрали высокую планку для всех предстоящих сериалов и кино по играм. В целом, посмотрев всего три эпизода, сложно судить о сезоне целиком. Несмотря на это, начало получилось очень бодрым. Одна из самых главных, на мой взгляд, фишек «Аркейн» — спокойное повествование. Шоуранеры буквально с первых минут дают понять, что их не загнали в рамки хронометража, поэтому они подробно и обстоятельно раскрывают персонажей и сюжет. Рекомендую.
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