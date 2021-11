О чем же сериал «Аркейн»

Перед присмотром предлагают ознакомиться с некоторыми интересными фактами, а также поделюсь своими впечатлениями. Итак, League of Legends — это игра в жанре MOBA изданием и разработкой которой занимается студия Riot Games. Она увидела свет в 2009-м году на волнах популярности карты DotA для Warcraft III, которая стала родоначальником жанра.League of Legends очень тепло встретили фанаты, а коммерческий успех позволил Riot Games оставаться до сих пор на плаву и всячески развивать вселенную. Сейчас за спиной у каждого чемпиона (персонажи в игре) довольно обширная и интересная история.Riot Games вышли за пределы статуса «разработчика одного» тантал и сейчас помимо LoL в их каталоге: батлер Teamfight Tactics, версия LoL для мобильных устройств с подзаголовком Wild Rift, карточная Legends of Runeterra и командный шутер от первого лица Valorant. Также «риоты» работают одновременно над тремя новыми проектами по вселенной в жанрах файтинг, action/RPG и MMORPG.League of Legends — соревновательная игра. Ежегодно по ней проходит престижный киберспортивный турнир «Чемпионат мира по League of Legends» (League of Legends World Championship) с внушительными призовыми выплатами. Так, например, в 2021-м году фонд составил $2 225 000. По итогам финала, прошедшего 6-го ноября, первое место со счетом 3:2 заняла команда из Исландии EDward Gaming.По первым трем доступным эпизодам можно сделать вывод, что в основу сериала легло противостояние между городами-близнецами, Пилтовером и Зауном. По разным сторонам баррикад оказываются две сестры Вай и Джинкс. Углубляюсь в их предысторию, шоуранеры «Аркейн» попутно знакомят с другими персонажами League of Legends.Теперь нужно обходиться без спойлеров, поэтому поделюсь впечатлениями о просмотренных трех эпизодах в общих чертах. Каждая серия длится около 45 минут. Смотрятся они очень бодро. К опенингу «Аркейн» написала музыку команда Imagine Dragons. Трек очень органично вписался в визуальный стиль и повествование сериала.Самый главный вопрос, а будет ли интересен «Аркейн» тем, кто не знаком с League of Legends? Да! Это очень большая заслуга сценаристов. Во время просмотра возникло ощущение, что создатели сериала решили заботливо переложить лор игры в сценарий таким образом, чтобы «Аркейн» не скатился в фансервис для геймеров, а выступил в качестве самостоятельного произведения.Еще одно важное преимущество «Аркейн» — графическое повествование. Сериал выглядит очень стильно и качественно. Такую визуальную составляющую по достоинству оценят зрители, которые были в восторге от «Любовь. Смерть. Роботы» и «Человек-паук: Через вселенные».Таким образом «Аркейн» становится примером того, как правильно нужно делать анимационные проекты по играм. На протяжении трех эпизодов ощущается, что Riot Games не только пристально следили за продакшеном, но и принимали в нем активное участие. Именно такой подход позволяет добиться правильных результатов.Кстати о достойных результатах, их демонстрирует количество просмотров. После запуска первые три эпизода «Аркейн» обошли по популярности южнокорейскую «Игру в кальмара» в 38 странах, среди которых есть и Россия. По информации от Bloomberg, за несколько часов после старта в Китае сериал набрал 130 миллионов просмотров, став самым популярным на платформе Tencent.Netflix и Riot Games разбили сезон на три акта: первый из трех эпизодов уже доступен, второй (4-6 эпизоды) выйдет 14 ноября, а третий — 21 ноября. Я посмотрел три серии подряд и получил удовольствие от графического повествования, сценария и саундтрека.Как мне показалось, создатели «Аркейн» задрали высокую планку для всех предстоящих сериалов и кино по играм. В целом, посмотрев всего три эпизода, сложно судить о сезоне целиком. Несмотря на это, начало получилось очень бодрым. Одна из самых главных, на мой взгляд, фишек «Аркейн» — спокойное повествование. Шоуранеры буквально с первых минут дают понять, что их не загнали в рамки хронометража, поэтому они подробно и обстоятельно раскрывают персонажей и сюжет. Рекомендую.