Forza Horizon 5 — это отдых, игра-праздник, но она может соревновательным рейсингом, если захотеть





Сюжет? Он есть! А нужен ли?

«Фоторежим» — как отдельный игровой режим

Впечатления от нескольких вечеров в Forza Horizon 5







Начать нужно с того, что Forza Horizon — моя любимая гоночная серия без заигрывания со скучным для меня поджанром автосимов. Так было не всегда. Это случилось во многом благодаря «смерти» франшизы Need For Speed после выпуска Most Wanted. Она стала последней игрой под брендом NFS, которую я проехал от начала и до конца. На мой взгляд, все последующие релизы рейсинга от EA были скучны и непримечательны из-за самоповторов. Другими словами они пытались выехать на успехах предыдущих частей.Таким образом я охладел к жанру рейсингов в целом. Мне показалось, что он исчерпал себя и невозможно представить в нем чего-то совершенно нового и интересного, не учитывая прокачку визуальной составляющей. Оказалось, что был не прав. Ответвление от «взрослой» Forza Motorsport с подзаголовком Horizon показало, что жанру есть еще чем удивлять с точки зрения игрового процесса и атмосферы.Forza Horizon в первую очередь пытается привнести легкую атмосферу праздника и автомобильного фестиваля. С моей стороны это всегда воспринимается позитивно, поскольку игра не пытается мне навязывать на серьезных щах какой-то «замысловатый» сюжет там, где он не требуется от слова «совсем».Так сложилось, что новая Forza Horizon выходит в самое подходящее время. Накину вводных для атмосферы. Итак, за окном начало ноября, а в моем случае еще серый и дождливый Питер. Всё это «поэтичное» время года сопровождается «нерабочими днями», ну вы понимаете о чем я.Как гром среди ясного неба нарисовался релиз Forza Horizon 5, действие которой разворачивается в солнечной Мексике, а это атмосфера каникул и солнечных дней. Таким образом я могу каждый вечер получать свой маленький дофаминовый взрыв, дожидаясь лета и не покидая квартиры.Впрочем, если отбросить характерные пейзажи для Мексики, Forza Horizon — фестиваль со всем вытекающим праздничным настроением, безграничным позитивом и системой поощрения буквально за всё. Игра с самого начала не ставит в жесткие рамки и не навязывает своих условностей. Это идеальный мир наслаждения и удовольствия, выходя из которого задаешься вопросом: «а что так можно было?».Буквально с первых минут Forza Horizon 5 вываливает на игрока огромное количество разнообразных активностей. Ощущаешь буквально себя туристом в незнакомой стране, когда хочется разорваться, чтобы посетить все достопримечательности, пообедать в местечковых ресторанах, пообщаться с местными, а еще надо успеть погреться на солнышке без спешки. Так и в Forza Horizon после того, как в первый раз открыл карту.Первое желание — проехаться «на чиле» и посмотреть все предлагаемые пейзажи, но при этом Horizon регулярно напоминает о себе, как бы намекая, что если тебе надоело просто кататься, то вот прямо тут недалеко есть кольцевой заезд или еще какая-нибудь активность. Сразу стоит отметить, что мир игры не пустой — он живой и динамичный. На дорогах будут регулярно встречаться автомобили ваших друзей и других игроков — так называемые драйватары. При встрече им можно бросить вызов. А есть еще и сюжет.В целом приятно ощущается как студия Playground Games изобрела такую формулу праздничной и позитивной атмосферы, которую старательно передает от релиза к релизу уже на протяжении пяти игр. Буквально с каждым часом проведенным в Forza Horizon 5 ощущаешь, что разработчики трепетно относятся к своему проекту.Forza Horizon 5 предоставляет широкое пространство для игроков любого уровня. Для фанатов наиболее хардкорных гоночных серий предусматриваются настройки сложности и тюнинг автомобилей. В первом случае можно настраивать уровень искусственного интеллекта противников и прочие аспекты поведения заездов. Во втором — настраивается автомобиль под индивидуальные особенности вождения с помощью таких параметров, как давление в шинах, передачи, амортизация и прочее.Сюжетная кампания — простая и незамысловатая, да и в целом не обязывает. Важно понимать, что игровой процесс не зацикливается вокруг сюжета и это всего лишь одна из составляющих.Forza Horizon 5 — место, куда приходишь отдохнуть и отвлечься от всего происходящего вокруг. Такой подход к игровому процессу подразумевает регулярные, но непродолжительные сессии. В таком случае сложно концентрироваться на каком-либо витиеватом сюжете. Тем не менее на нём можно сфокусироваться и отыграть запоем около 10 часов.Еще один, на мой взгляд, важный момент. Даже саундтреком Forza Horizon 5 не навязывает условностей. Каждый водитель сможет самостоятельно подобрать музыку, под которую будет прожимать тапок в пол. Как и в предыдущих частях предусмотрены переключаемые радиостанции с бодрым музыкальным сопровождением от лайтовой электроники до напористой альтернативы.Отдельно стоит упомянуть «Фоторежим» в Forza Horizon 5. Судя по всему, разработчики уловили, что ценители рейсингов с возможностью коллекционировать автомобили посвящают довольно много времени в игре созданию крутых скриншотов.«Фоторежим» выходит за рамки обычного набора инструментов для контентмейкеров. Теперь он часть игрового процесса. В игре предусмотрены различные активности, которые подталкивают делать интересные скриншоты и делиться ими с друзьями.В Forza Horizon 5 предусматривается система поощрения и набор достижений для любителей повозиться с «Фоторежимом». К примеру, «Фото на обложку» — нужно сфотографировать Mercedes-AMG One 2021 для продвижения, или «Потрясающий снимок» — нужно сделать фото во время тропического шторма.Я играю на Xbox Series S и в визуальном плане Forza Horizon 5 пока нет достойных конкурентов. Рейсинг выглядит отменно — солнечный свет, отражения, брызги воды и автомобили отлично прорисованы. Иногда ловишь себя на мысли, что засмотрелся во время гонки на окружающий мир. Уверен, что на Series X игра смотрится привлекательнее.В ситуациях, когда был занят телевизор я играл в Forza Horizon 5 на iPad Pro 2021 с помощью функции удаленного воспроизведения и приложения Xbox. Для этого нужно стабильное Wi-Fi соединение, рекомендуется 5 Гц и подключение консоли к роутеру проводом. У меня как раз 5-герцовый роутер, но Xbox подключен в беспроводном режиме. В этих условиях игра транслируется стабильно и задержка ввода в большинстве случаев не ощущается. Во всяком случае я дискомфорта в игровом процессе не ощутил.Среди преимуществ хочу отметить позитивную и праздничную атмосферу. Такую игру, как Forza Horizon 5 нужно обязательно иметь под рукой в своей библиотеке, чтобы вовремя переключиться от проектов со сложным сюжетом или просто провести вечерок в солнечной Мексике, пока за окном дождливая осень или холодная зима.Недостатков не выделил с небольшой оговоркой. Открытый мир может отпугнуть игроков, привыкших к тому, что игра их ведет строго по сюжету без оглядки по сторонам. В остальном Playground Games выпустила топовый рейсинг, который останется таким до выхода шестой части. Моя оценка: 5 Forza Horizon из 5.