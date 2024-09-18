Авито Авто запустил сервис онлайн-кредитования для покупателей водной и мототехники

«Ранее такой же механизм был реализован для получения кредита на машины с пробегом, предлагаемые частными лицами, и он доказал свою востребованность. Новая инициатива является частью стратегии платформы Авито Авто по расширению спектра предоставляемых пользователям цифровых сервисов и призвана увеличить доступность водного транспорта и мототехники для россиян. Для продавцов запуск нового сервиса означает рост продаж без дополнительных затрат и действий. На данный момент на платформе представлено более 300 тыс. предложений по продаже мототехники и более 150 тыс. — водного транспорта. И мы рассчитываем, что спрос на них благодаря цифровизации получения кредита вырастет», — прокомментировал Илья Зарембо, руководитель категорий «Водный транспорт» и «Мототехника» в Авито Авто.

На Авито появился функционал для оформления и получения кредита на покупку водных транспортных средств и мототехники — новых и с пробегом. Сервис онлайн-кредитования доступен бесплатно в мобильном приложении Авито на Android и iOS.Новый сервис обладает параметрами, повышающими удобство и упрощающими приобретение мототехники и водного транспорта в кредит:, без необходимости посещения банка. Сервис доступен прямо из карточки объявления: интерфейс встроен в платформу Авито Авто, поэтому для пользователя переход к заявке будет бесшовным.. Пользователю не нужно заполнять отдельную заявку для каждого банка — достаточно ввести данные один раз.Подтверждение личных данных происходит через ЕСИА (портал Госуслуг) — подобная схема одобрена ЦБ РФ.В рамках данного сервиса кредиты выдают ОТП-Банк, Локо-Банк и МТС Банк.Услуга распространяется как на предложения от частных продавцов, так и от компаний и доступна как для новых транспортных средств, так и для техники с пробегом.Напомним, что в начале 2024 года на Авито Авто появилась возможность оформить кредит до 5 000 000 на покупку автомобиля с пробегом для частных лиц прямо из объявления о продаже автомобиля. Функция доступна в приложении Авито на IOS и Android. Чтобы заполнить заявку на кредит, нужно также пройти авторизацию через личный кабинет Госуслуг.