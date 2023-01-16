«Авито Доставка» стала намного удобнее — теперь как в магазине

Олег

Авито


Российский классифайд «Авито» запустил новую функцию — возможность возврата товара после получения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале площадки.

«Авито» тестирует новую возможность «Доставки» — гарантийный возврат товара. До сих пор покупатель мог вернуть товар лишь при осмотре, если находил в нём какие-то дефекты. После того, как получатель подтверждал, что забирает товар, вернуть его уже было нельзя — разве что по взаимной договоренности с продавцом. Но теперь это условие меняется.

Согласно источнику, на «Авито» в тестовом режиме запустилась новая функция доставки, позволяющая вернуть товар даже после его получения. У продавцов в профиле появится новая опция «14 дней на возврат», которую они смогут включить по своему желанию.

Покупатель, который приобрел товар у такого продавца через «Авито Доставку», сможет оформить заявку на возврат, если обнаружил какие-то дефекты или просто передумал покупать. «Авито» получит заявку и передаст её продавцу.

Условия для возврата:
  • Если товар надлежащего качества, то вернуть его можно лишь в том же виде, в котором он был отправлен продавцом — то есть, без новых следов использования. При наличии таких следов продавец имеет право отклонить заявку на возврат и она будет передана специалисту «Авито».
  • Если обнаружился брак или дефект, продавец будет обязан принять его, даже если на товаре появились новые следы использования.

Компания заявляет, что на данный момент новая настройка появилась у миллиона активных продавцов, а в будущем станет доступна всем. Преимущества такого нововведения очевидны: у покупателя будет больше гарантий и меньше сомнений, а у продавца — еще одна возможность привлечь клиентов к своему товару.

Ранее мы рассказали, какой iPhone и какой MacBook ни в коем случае нельзя сейчас покупать на вторичке. А вот здесь можно узнать, как правильно подготовить своё устройство к продаже на «Авито». 

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Источник:
Авито
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Комментарии

0
Alexey
А у мошенников новая схема обмана
час назад в 22:45
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Tormaz
+503
Tormaz
Кунуть продавца теперь элементарно.
Получить хороший товар, а отправить ему, свой, неисправный.
Авито придумала законную схему обмана продавцов
51 минуту назад
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+10
Nikitos
Надо взять что либо в прокат👍🏻👏🏻
23 минуты назад
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