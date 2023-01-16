«Авито Доставка» стала намного удобнее — теперь как в магазине

Российский классифайд «Авито» запустил новую функцию — возможность возврата товара после получения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале площадки.
«Авито» тестирует новую возможность «Доставки» — гарантийный возврат товара. До сих пор покупатель мог вернуть товар лишь при осмотре, если находил в нём какие-то дефекты. После того, как получатель подтверждал, что забирает товар, вернуть его уже было нельзя — разве что по взаимной договоренности с продавцом. Но теперь это условие меняется.
Согласно источнику, на «Авито» в тестовом режиме запустилась новая функция доставки, позволяющая вернуть товар даже после его получения. У продавцов в профиле появится новая опция «14 дней на возврат», которую они смогут включить по своему желанию.
Покупатель, который приобрел товар у такого продавца через «Авито Доставку», сможет оформить заявку на возврат, если обнаружил какие-то дефекты или просто передумал покупать. «Авито» получит заявку и передаст её продавцу.
Условия для возврата:
- Если товар надлежащего качества, то вернуть его можно лишь в том же виде, в котором он был отправлен продавцом — то есть, без новых следов использования. При наличии таких следов продавец имеет право отклонить заявку на возврат и она будет передана специалисту «Авито».
- Если обнаружился брак или дефект, продавец будет обязан принять его, даже если на товаре появились новые следы использования.
Компания заявляет, что на данный момент новая настройка появилась у миллиона активных продавцов, а в будущем станет доступна всем. Преимущества такого нововведения очевидны: у покупателя будет больше гарантий и меньше сомнений, а у продавца — еще одна возможность привлечь клиентов к своему товару.
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