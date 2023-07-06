Авито признан наиболее привлекательным работодателем для продакт-менеджеров
Артем Фунтиков —
Одна из крупнейших российских IT-компаний заняла 3-е место согласно исследованиям от ProductSence и Нетологии.
В крупнейшем исследовании для продакт-менеджеров приняли участие 1121 человек, ответившие на вопросы о своем карьерном пути и планах на будущее, предпочтениях при поиске работы и наиболее привлекательных работодателях. Большая часть проголосовавших — 98,6% — не являются сотрудниками компании Авито.
Исследование проводили методом онлайн-опроса по отраслевым телеграм-каналам и чатам, в которых состоят менеджеры продуктов из технологических компаний.
Блок исследования, посвященный HR-бренду, состоял из трёх вопросов:
● Работа в какой продуктовой компании кажется наиболее привлекательной?
● В каких компаниях сильные продуктовые команды?
● Перечислите компании в РФ, активность которых вы замечали в продуктовом сообществе
Авито вошел в топ-3 компаний и заняла второе место по всем вышеперечисленным пунктам.
У продакт-менеджеров в Авито есть все для достижения качественного результата и профессионального развития: зрелые процессы, сильная и сплоченная команда, собственная платформа для A/B-тестов, UX-лаборатория и инновационная лаборатория, готовая тестировать самые смелые и неординарные идеи.
На сегодняшний день в компании работает уже более 6000 человек, у компании есть четыре стильных и современных офиса — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Самаре, они оборудованы спортивными залами, кабинетами массажа, капсулами для сна и не только.
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