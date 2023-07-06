На Авито теперь можно искать объявления по станциям БКЛ Московского метрополитена

Фархад
AVITO

Крупнейшая платформа объявлений в России Авито анонсировала новые возможности поиска. Теперь на карте появились станции Большой кольцевой линии Московского метрополитена (БКЛ). Это поможет пользователям сузить радиус поиска и находить наиболее удобные по локации предложения. Обновление уже доступно на всех платформах.

Представители сервиса отметили, что каждое пятое объявление на Авито в Москве (10,2 млн предложений) размещено у станций БКЛ. Также они перечислили наиболее массовые категории:
  • 390 000 предложений о работе;
  • 110 000 компаний, специализирующихся на продаже профессионального оборудования для предприятий;
  • 88 000 предложений услуг от мастеров различной специализации;
  • 43 000 объявлений о сдаче и продаже объектов недвижимости;
  • 14 000 вариантов выбора готовой компании и бизнеса для развития.

 
Чтобы воспользоваться фильтром поиска объявлений по станциям БКЛ, нужно нажать на значок локации справа от строки поиска и выбрать одну или несколько станций БКЛ.
 
«Метрополитен —  кровеносная система мегаполиса. Расположение станций напрямую влияет на выбор жилья, места работы, заказа услуг и даже на решение об открытии бизнеса. Команда Авито ежедневно трудится над тем, чтобы помочь каждому улучшить собственную жизнь и жизнь людей вокруг. Обновленная карта упрощает быт горожан: жители столицы будут видеть более подходящие предложения и меньше тратить времени на их поиск», — отмечает Виталий Туманов, директор по продукту для частных пользователей в Авито.
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