Авито Спецтехника запустила онлайн-сервис аренды



Авито Спецтехника запустила новый сервис по заказу спецтехники в аренду, который позволит подобрать необходимую спецтехнику и поставщика с учетом его расположения и рейтинга на Авито. Новый онлайн-сервис повысит прозрачность и безопасность рынка аренды, а также упростит коммуникацию между заказчиками и поставщиками. Презентация сервиса состоялась на площадке ОЭЗ “Титановая долина” в Екатеринбурге.



Для того чтобы воспользоваться новым функционалом платформы и арендовать спецтехнику, пользователю необходимо определиться с задачей и оставить заявку на подбор техники, а менеджеры Авито предложат варианты, оптимально подходящие под запрос. После этого заказчик сможет согласовать детали с исполнителем и внести предоплату на платформе.



Безопасность всех этапов взаимодействия контролируется площадкой с помощью умных алгоритмов и специально созданного операционного отдела. Например, средства для оплаты аренды будут зарезервированы на депозитном счете и поступят арендодателю только в том случае, если сделка состоится. Также специалисты Авито Спецтехники проконтролируют выполнение работ.





Авито Спецтехника запустила новый сервис по заказу спецтехники в аренду, который позволит подобрать необходимую спецтехнику и поставщика с учетом его расположения и рейтинга на Авито. Новый онлайн-сервис повысит прозрачность и безопасность рынка аренды, а также упростит коммуникацию между заказчиками и поставщиками. Презентация сервиса состоялась на площадке ОЭЗ “Титановая долина” в Екатеринбурге.Для того чтобы воспользоваться новым функционалом платформы и арендовать спецтехнику, пользователю необходимо определиться с задачей и оставить заявку на подбор техники, а менеджеры Авито предложат варианты, оптимально подходящие под запрос. После этого заказчик сможет согласовать детали с исполнителем и внести предоплату на платформе.Безопасность всех этапов взаимодействия контролируется площадкой с помощью умных алгоритмов и специально созданного операционного отдела. Например, средства для оплаты аренды будут зарезервированы на депозитном счете и поступят арендодателю только в том случае, если сделка состоится. Также специалисты Авито Спецтехники проконтролируют выполнение работ.

«Компания, запуская новый сервис, стремится упростить жизнь частных пользователей и бизнес-процессы партнеров, предоставляя им инструмент для экономии времени и поиска поставщика с оптимальными условиями. Также мы рассчитываем, что развитие инструментов безопасности на Авито позволит обеспечивать максимальную прозрачность сделок на платформе, а правильное оформление документов – всем работать в соответствии с законодательством. Потенциал рынка аренды очень значителен – рост может быть трехкратным, поэтому мы планируем активно развивать наш сервис, сотрудничая с ведущими российскими компаниями, увеличивая число партнеров и делая его доступным для всех, у кого есть потребность в аренде спецтехники», – прокомментировал Тимур Осипов, директор категории Аренда спецтехники на Авито.