«Авито» запускает рейтинг для продавцов — от него зависит, увидят ли ваше объявление

Олег

Авито


Сервис «Авито» начал внедрять «цветовой» рейтинг продавцов на своей площадке. Новая система скоро станет стандартом.

В тестовом режиме программа «Качество сервиса продавцов» была запущена весной 2023 года. В её рамках некоторым продавцам был присвоен один из трех статусов — красный, желтый или зеленый.

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Зеленый и самый высокий рейтинг означает, что объявления продавца получают приоритет в поисковой выдаче. Желтый уровень не имеет никаких ограничений, но и преимуществ тоже не дает. Красный уровень присваивается «плохим» продавцам и накладывает ограничения: его объявления будут понижаться в поиске.

Уровень присваивается в зависимости от того, насколько объявления продавца актуальны и достоверны, а сам он — надежен, честен и вежлив. Значительную роль играет наличие или отсутствие проверенных документов либо подключенный аккаунт «Тинькофф» / «Госуслуги».

На текущий момент покупатели не видят «цветовой» рейтинг продавца. На ноябрь 2023 года к системе подключены 25% продавцов, а в начале 2024-го она будет применена ко всем остальным. 

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Комментарии

Seagull
–491
Seagull
Госпадя, кому надо накрутит этот рейтинг как и на я картах так как надо, хоть зеленый хоть пурпурный с крапинку
час назад в 00:41
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