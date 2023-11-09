«Авито» запускает рейтинг для продавцов — от него зависит, увидят ли ваше объявление



Сервис «Авито» начал внедрять «цветовой» рейтинг продавцов на своей площадке. Новая система скоро станет стандартом.



В тестовом режиме программа «Качество сервиса продавцов» была запущена весной 2023 года. В её рамках некоторым продавцам был присвоен один из трех статусов — красный, желтый или зеленый.







Зеленый и самый высокий рейтинг означает, что объявления продавца получают приоритет в поисковой выдаче. Желтый уровень не имеет никаких ограничений, но и преимуществ тоже не дает. Красный уровень присваивается «плохим» продавцам и накладывает ограничения: его объявления будут понижаться в поиске.



Уровень присваивается в зависимости от того, насколько объявления продавца актуальны и достоверны, а сам он — надежен, честен и вежлив. Значительную роль играет наличие или отсутствие проверенных документов либо подключенный аккаунт «Тинькофф» / «Госуслуги».



На текущий момент покупатели не видят «цветовой» рейтинг продавца. На ноябрь 2023 года к системе подключены 25% продавцов, а в начале 2024-го она будет применена ко всем остальным.