



Wildberries рассказал, что российским банкам начали приходить письма от иностранных платёжных систем с угрозами введения штрафных санкций. Причиной стало введение маркетплейсом комиссии для покупателей в размере 2% от стоимости товаров при оплате картами Visa и Mastercard.



Для тех, кто оплачивает покупки с помощью карт «Мир», системы SberPay или СБП (Системы быстрых платежей), цены оказываются ниже, поскольку в них не включается 2-процентная комиссия. Wildberries утверждает, что таким образом устанавливает скидку для пользователей российских платёжных систем, а Роспотребнадзор не видит в такой практике нарушения закона (хотя законодательство о защите прав потребителей напрямую запрещает устанавливать на один и тот же товар разные цены в зависимости от способа оплаты).



Почему Visa и Mastercard шлют письма банкам, непонятно, ведь комиссию ввёл Wildberries. Не исключено, что эти платёжные системы давят на банки, чтобы те перестали сотрудничать с маркетплейсом.



В Wildberries расценивают полученные банками письма как «попытку давления на отечественные финансовые организации для ограничения их независимой работы». Маркетплейс считает «подобные запугивания проявлением недобросовестной конкуренции со стороны иностранных платёжных систем и попыткой воспользоваться своим доминирующим положением на российском рынке».



Выделение комиссии иностранной платёжной системы в стоимости товара, по мнению руководства Wildberries, позволит покупателям решить, как выгоднее оплачивать покупку, и наведёт их на мысли о том, что существует более экономичный вариант. «Мир», SberPay и СБП тоже взимают с продавцов плату за эквайринг, она ниже (около 0,5%), но Wildberries берёт эти расходы на себя (как и должен) и не указывает эквайринговую комиссию в расчёте финальной цены.







