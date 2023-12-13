Банки окончательно избавятся от карт Visa и Mastercard

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Гендиректор «Национальной системы платежных карт» Владимир Комлев считает, что карты Visa и Mastercard в ближайшие годы полностью выйдут в России из оборота. Банки откажутся от них в пользу карт системы «Мир».В настоящее время на выпущенные российскими банками карты Visa и Mastercard в России приходится около 40% от всего оборота денежных средств через банковские карты. Большая часть операций проводится через карты «Мир» и незначительную долю занимает пластик, эмитированный другими системами (например, Union Pay).По прогнозам Комлева, в течение года доля Visa и Mastercard упадёт ниже 30%, а к 2025 году станет почти нулевой. Отказ от них будет постепенным и естественным — вызванным падением интереса со стороны банков и их клиентов.Visa и Mastercard ушли с российского рынка и не зарабатывают на денежных операциях в России. Процессингом их карт занимается принадлежащая Центробанку «Национальная Система Платежных Карт», которая также владеет системой «Мир». Банки до сих пор выдают карты, эмитированные этими системами, хотя они работают с ограничениями (например, ими нельзя оплачивать покупки во многих интернет-магазинах, а также в зарубежных поездках в большинстве стран мира).