«Бесплатный интернет» продлили на полгода

Пилотный проект «Доступный интернет» был продлён до 30 июня 2021 года. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.
«Доступный интернет» был запущен 1 апреля 2020 года. В рамках этого проекта операторы связи обязаны бесплатно и без ограничений предоставлять абонентам доступ к социально значимым интернет-ресурсам. Сайты должны открываться и работать, даже если у абонента на счету ноль или минусовой баланс. Участниками эксперимента стали «Ростелеком», МТС, «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), «МегаФон» и Tele2, «СберМобайл» и ряд региональных операторов.
В перечень социально значимых интернет-ресурсов включён 371 сайт в нескольких категориях (коммуникационные сервисы, агрегаторы социально значимой информации, национальная культура и традиции, образование и повышение квалификации и другие).
Некоторые операторы заявляли, что из-за обязанности предоставлять бесплатный доступ к сайтам они будут нести дополнительные расходы, которые будет необходимо покрывать повышением тарифов. Как показало исследование Content Review, сотовая связь в России в 2020 году, наоборот, стала доступнее — в среднем минимальный пакетный тариф с набором минут и гигабайт подешевел на 3%.
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