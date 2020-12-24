Ямало-Ненецкий АО — 2,4 Сахалинская область — 3,4 Ханты-Мансийский АО (Югра) — 3,5 Магаданская область — 3,6 Ярославская область — 3,8 Мурманская область — 3,9 г. Севастополь — 4,0 г. Москва — 4,2 Республика Крым — 4,2 Чукотский АО — 4,3 Республика Коми — 4,3 Республика Бурятия — 4,5 Красноярский край — 4,6 14 Архангельская область — 4,8 Камчатский край — 4,9 г. Санкт-Петербург — 5,0 Ивановская область — 5,1 Тюменская область без авт. округов — 5,2 Томская область — 5,2 Свердловская область — 5,4 Приморский край — 5,6 Еврейская АО — 5,7 Иркутская область — 5,7 Республика Саха (Якутия) — 5,7 Республика Тыва — 5,7 Республика Хакасия — 5,8 Кемеровская область — 6,0 Тульская область — 6,1 Вологодская область — 6,2 Пермский край — 6,3 Республика Карелия — 6,3 Калужская область — 6,6 Белгородская область — 6,6 Челябинская область — 6,7 Республика Татарстан — 6,7 Новосибирская область — 6,8 Удмуртская Республика — 6,8 Липецкая область — 6,8 Курганская область — 6,9 Хабаровский край — 6,9 Ульяновская область — 6,9 Рязанская область — 6,9 Амурская область — 6,9 Ленинградская область — 6,9 Забайкальский край — 7,0 Республика Алтай — 7,1 Омская область — 7,1 Курская область — 7,1 Нижегородская область — 7,1 Калининградская область — 7,2 Московская область — 7,2 Тверская область — 7,3 Воронежская область — 7,3 Орловская область — 7,3 Пензенская область — 7,4 Республика Марий Эл — 7,4 Республика Мордовия — 7,5 Самарская область — 7,6 Новгородская область — 7,7 Республика Башкортостан — 7,7 Владимирская область — 7,8 Кировская область — 7,9 Краснодарский край — 8,0 Смоленская область — 8,1 Псковская область — 8,2 Чувашская Республика — 8,4 Астраханская область — 8,5 Костромская область — 8,5 Оренбургская область — 8,6 Волгоградская область — 8,7 Ростовская область — 8,9 Республика Адыгея — 9,3 Саратовская область — 9,4 Тамбовская область — 9,5 Брянская область — 9,5 Алтайский край — 10,0 Республика Северная Осетия (Алания) — 10,3 Республика Ингушетия — 10,4 Республика Калмыкия — 10,4 Ставропольский край — 10,9 Кабардино-Балкарская Республика — 10,9 Карачаево-Черкесская Республика — 11,0 Чеченская Республика — 11,4 Республика Дагестан — 11,6







Агентство Content Review опубликовало результаты исследования тарифов операторов РФ и рассчитанный на их основе индекс доступности связи по итогам 2020 года. В ходе исследования были зафиксированы минимальные пакетные тарифы восьми операторов во всех регионах РФ.Минимальный пакетный тариф на мобильную связь по сравнению с первым полугодием 2020 года подешевел на 3% — с 291 до 281 рубля. Среди всех российских операторов во втором полугодии 2020 года средний минимальный тариф увеличился только у Tele2.В расчёт принимались наиболее доступные пакетные тарифы на мобильную связь для предоплатной системы расчётов, включающие в себя минимум 1 гигабайт мобильного интернета и голосовые звонки. Во всех регионах рассматривались тарифы четырех федеральных операторов связи МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2, а в Республике Крым — тарифы Win Mobile, «КрымТелеком», СТС (экс-«СевМобайл») и «Волна Мобайл».Индекс доступности связи представляет собой отношение среднего тарифа на мобильную связь к среднему доходу населения в регионе. Чем ниже индекс, тем доступнее в регионе мобильная связь. В среднем по России этот индекс составил 6,3.Полностью безлимитный интернет в 2020 году окончательно перешёл в разряд премиум-услуг. Он доступен на тарифах средней и высокой ценовых категорий либо в качестве дополнительной опции, подключаемой к тарифу. Это обусловлено возросшей нагрузкой на мобильную сеть в период самоизоляции и пандемии коронавируса.