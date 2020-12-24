Агентство Content Review опубликовало результаты исследования тарифов операторов РФ и рассчитанный на их основе индекс доступности связи по итогам 2020 года. В ходе исследования были зафиксированы минимальные пакетные тарифы восьми операторов во всех регионах РФ.
Минимальный пакетный тариф на мобильную связь по сравнению с первым полугодием 2020 года подешевел на 3% — с 291 до 281 рубля. Среди всех российских операторов во втором полугодии 2020 года средний минимальный тариф увеличился только у Tele2.
В расчёт принимались наиболее доступные пакетные тарифы на мобильную связь для предоплатной системы расчётов, включающие в себя минимум 1 гигабайт мобильного интернета и голосовые звонки. Во всех регионах рассматривались тарифы четырех федеральных операторов связи МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2, а в Республике Крым — тарифы Win Mobile, «КрымТелеком», СТС (экс-«СевМобайл») и «Волна Мобайл».
Индекс доступности связи представляет собой отношение среднего тарифа на мобильную связь к среднему доходу населения в регионе. Чем ниже индекс, тем доступнее в регионе мобильная связь. В среднем по России этот индекс составил 6,3.
- Ямало-Ненецкий АО — 2,4
- Сахалинская область — 3,4
- Ханты-Мансийский АО (Югра) — 3,5
- Магаданская область — 3,6
- Ярославская область — 3,8
- Мурманская область — 3,9
- г. Севастополь — 4,0
- г. Москва — 4,2
- Республика Крым — 4,2
- Чукотский АО — 4,3
- Республика Коми — 4,3
- Республика Бурятия — 4,5
- Красноярский край — 4,6
- 14 Архангельская область — 4,8
- Камчатский край — 4,9
- г. Санкт-Петербург — 5,0
- Ивановская область — 5,1
- Тюменская область без авт. округов — 5,2
- Томская область — 5,2
- Свердловская область — 5,4
- Приморский край — 5,6
- Еврейская АО — 5,7
- Иркутская область — 5,7
- Республика Саха (Якутия) — 5,7
- Республика Тыва — 5,7
- Республика Хакасия — 5,8
- Кемеровская область — 6,0
- Тульская область — 6,1
- Вологодская область — 6,2
- Пермский край — 6,3
- Республика Карелия — 6,3
- Калужская область — 6,6
- Белгородская область — 6,6
- Челябинская область — 6,7
- Республика Татарстан — 6,7
- Новосибирская область — 6,8
- Удмуртская Республика — 6,8
- Липецкая область — 6,8
- Курганская область — 6,9
- Хабаровский край — 6,9
- Ульяновская область — 6,9
- Рязанская область — 6,9
- Амурская область — 6,9
- Ленинградская область — 6,9
- Забайкальский край — 7,0
- Республика Алтай — 7,1
- Омская область — 7,1
- Курская область — 7,1
- Нижегородская область — 7,1
- Калининградская область — 7,2
- Московская область — 7,2
- Тверская область — 7,3
- Воронежская область — 7,3
- Орловская область — 7,3
- Пензенская область — 7,4
- Республика Марий Эл — 7,4
- Республика Мордовия — 7,5
- Самарская область — 7,6
- Новгородская область — 7,7
- Республика Башкортостан — 7,7
- Владимирская область — 7,8
- Кировская область — 7,9
- Краснодарский край — 8,0
- Смоленская область — 8,1
- Псковская область — 8,2
- Чувашская Республика — 8,4
- Астраханская область — 8,5
- Костромская область — 8,5
- Оренбургская область — 8,6
- Волгоградская область — 8,7
- Ростовская область — 8,9
- Республика Адыгея — 9,3
- Саратовская область — 9,4
- Тамбовская область — 9,5
- Брянская область — 9,5
- Алтайский край — 10,0
- Республика Северная Осетия (Алания) — 10,3
- Республика Ингушетия — 10,4
- Республика Калмыкия — 10,4
- Ставропольский край — 10,9
- Кабардино-Балкарская Республика — 10,9
- Карачаево-Черкесская Республика — 11,0
- Чеченская Республика — 11,4
- Республика Дагестан — 11,6
Полностью безлимитный интернет в 2020 году окончательно перешёл в разряд премиум-услуг. Он доступен на тарифах средней и высокой ценовых категорий либо в качестве дополнительной опции, подключаемой к тарифу. Это обусловлено возросшей нагрузкой на мобильную сеть в период самоизоляции и пандемии коронавируса.
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