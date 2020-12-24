Сотовая связь

Агентство Content Review опубликовало результаты исследования тарифов операторов РФ и рассчитанный на их основе индекс доступности связи по итогам 2020 года. В ходе исследования были зафиксированы минимальные пакетные тарифы восьми операторов во всех регионах РФ.

Минимальный пакетный тариф на мобильную связь по сравнению с первым полугодием 2020 года подешевел на 3% — с 291 до 281 рубля. Среди всех российских операторов во втором полугодии 2020 года средний минимальный тариф увеличился только у Tele2.

В расчёт принимались наиболее доступные пакетные тарифы на мобильную связь для предоплатной системы расчётов, включающие в себя минимум 1 гигабайт мобильного интернета и голосовые звонки. Во всех регионах рассматривались тарифы четырех федеральных операторов связи МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2, а в Республике Крым — тарифы Win Mobile, «КрымТелеком», СТС (экс-«СевМобайл») и «Волна Мобайл». 

Индекс доступности связи представляет собой отношение среднего тарифа на мобильную связь к среднему доходу населения в регионе. Чем ниже индекс, тем доступнее в регионе мобильная связь. В среднем по России этот индекс составил 6,3.

  1. Ямало-Ненецкий АО — 2,4
  2. Сахалинская область — 3,4
  3. Ханты-Мансийский АО (Югра) — 3,5
  4. Магаданская область — 3,6
  5. Ярославская область — 3,8
  6. Мурманская область — 3,9
  7. г. Севастополь — 4,0
  8. г. Москва — 4,2
  9. Республика Крым — 4,2
  10. Чукотский АО — 4,3
  11. Республика Коми — 4,3
  12. Республика Бурятия — 4,5
  13. Красноярский край — 4,6
  14. 14 Архангельская область — 4,8
  15. Камчатский край — 4,9
  16. г. Санкт-Петербург — 5,0
  17. Ивановская область — 5,1
  18. Тюменская область без авт. округов — 5,2
  19. Томская область — 5,2
  20. Свердловская область — 5,4
  21. Приморский край — 5,6
  22. Еврейская АО — 5,7
  23. Иркутская область — 5,7
  24. Республика Саха (Якутия) — 5,7
  25. Республика Тыва — 5,7
  26. Республика Хакасия — 5,8
  27. Кемеровская область — 6,0
  28. Тульская область — 6,1
  29. Вологодская область — 6,2
  30. Пермский край — 6,3
  31. Республика Карелия — 6,3
  32. Калужская область — 6,6
  33. Белгородская область — 6,6
  34. Челябинская область — 6,7
  35. Республика Татарстан — 6,7
  36. Новосибирская область — 6,8
  37. Удмуртская Республика — 6,8
  38. Липецкая область — 6,8
  39. Курганская область — 6,9
  40. Хабаровский край — 6,9
  41. Ульяновская область — 6,9
  42. Рязанская область — 6,9
  43. Амурская область — 6,9
  44. Ленинградская область — 6,9
  45. Забайкальский край — 7,0
  46. Республика Алтай — 7,1
  47. Омская область — 7,1
  48. Курская область — 7,1
  49. Нижегородская область — 7,1
  50. Калининградская область — 7,2
  51. Московская область — 7,2
  52. Тверская область — 7,3
  53. Воронежская область — 7,3
  54. Орловская область — 7,3
  55. Пензенская область — 7,4
  56. Республика Марий Эл — 7,4
  57. Республика Мордовия — 7,5
  58. Самарская область — 7,6
  59. Новгородская область — 7,7
  60. Республика Башкортостан — 7,7
  61. Владимирская область — 7,8
  62. Кировская область — 7,9
  63. Краснодарский край — 8,0
  64. Смоленская область — 8,1
  65. Псковская область — 8,2
  66. Чувашская Республика — 8,4
  67. Астраханская область — 8,5
  68. Костромская область — 8,5
  69. Оренбургская область — 8,6
  70. Волгоградская область — 8,7
  71. Ростовская область — 8,9
  72. Республика Адыгея — 9,3
  73. Саратовская область — 9,4
  74. Тамбовская область — 9,5
  75. Брянская область — 9,5
  76. Алтайский край — 10,0
  77. Республика Северная Осетия (Алания) — 10,3
  78. Республика Ингушетия — 10,4
  79. Республика Калмыкия — 10,4
  80. Ставропольский край — 10,9
  81. Кабардино-Балкарская Республика — 10,9
  82. Карачаево-Черкесская Республика — 11,0
  83. Чеченская Республика — 11,4
  84. Республика Дагестан — 11,6

Полностью безлимитный интернет в 2020 году окончательно перешёл в разряд премиум-услуг. Он доступен на тарифах средней и высокой ценовых категорий либо в качестве дополнительной опции, подключаемой к тарифу. Это обусловлено возросшей нагрузкой на мобильную сеть в период самоизоляции и пандемии коронавируса.


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