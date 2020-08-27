По данным «Известий», у российских операторов сотовой связи уменьшается количество тарифов и опций, предлагающих неограниченный интернет-трафик, а оставшиеся предложения дорожают.
С 26 августа абонентам Tele2 стала недоступна услуга «Очень много интернета», позволявшая за 300 рублей в месяц пользоваться безлимитным интернетом на некоторых тарифах. Услуга сохранилась только у тех, кто успел подключить её, а после отключения вернуть её невозможно
С 27 августа у МТС на «Тарифище» был урезан доступный трафик — с безлимита до пакета в 30 ГБ. Сохранить безлимит можно за доплату от 50 до 100 рублей в зависимости от региона. Пресс-служба МТС утверждает, что примерно 75% пользователей безлимитных тарифов ежемесячно расходуют 12-15 ГБ трафика, то есть укладываются в относительно небольшой пакет, за который могли бы не переплачивать.
«Сбермобайл» начал тарифицировать трафик от видеороликов в соцсети «ВКонтакте», хотя ранее он не учитывался в общем лимите и был бесплатным при подключенной опции «Социальные сети».
По мнению аналитиков, такие изменения вызваны снижением выручки на фоне пандемии коронавируса и некоторыми другими факторами. «МегаФон», Yota и «ВТБ Мобайл» пока не планируют отказываться от тарифов и опций с безлимитным мобильным интернетом. Представитель Tele2 отметил, что распространении безлимитных тарифов и опций трафик растёт быстрее выручки и нелинейно, а это приводит к чрезмерно высоким нагрузкам на сеть.
В среднем тариф без ограничений по трафику обходится абонентам от 800 до 1000 рублей в месяц. В ближайшее время стоит ожидать увеличения цен — уже в сентябре такие тарифы могут подорожать на 15-20%.
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Безлимит не исчезнет, а подорожает!
Смотрю, тариф от уылсакома пользуется огромным спросом😁. А на вопрос «почему нет полного безлимита по интернету?» вулсаком сказал «Слишком жирно».