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Подтвердить установку профиля eSIM на свой смартфон







«Билайн» объявил о начале внедрения eSIM за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Ранее он подключал абонентов к этой технологии только в двух городах.С помощью eSIM клиент может удалённо за несколько минут подключиться к «Билайну» посредством Госуслуг. С конце августа эта технология стала доступна в 16 российских городах: Казани, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Екатеринбурге, Кемерове, Волгограде, Владивостоке, Саратове, Калининграде, Нижнем Новгороде, Барнауле, Уфе, Оренбурге, Воронеже и Новосибирске.В магазинах «Билайн» клиент сможет подключить eSIM бесконтактным способом. Продавцы используют установленное на планшет приложение, которое формирует QR-код. Покупатель получает чек с QR-кодом и устанавливает профиль eSIM на своём устройстве. Клиенту достаточно считать отсканировать код с экрана планшета и установить профиль eSIM с помощью своего устройства. Активация производится в 4 шага. Нужно:К eSIM также подключают некоторые другие операторы связи, а том числе Tele2 и «Тинькофф мобайл». «Мегафон» и МТС запустят подключение в ближайшее время.