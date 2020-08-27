Билайн
 
«Билайн» объявил о начале внедрения eSIM за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Ранее он подключал абонентов к этой технологии только в двух городах.

С помощью eSIM клиент может удалённо за несколько минут подключиться к «Билайну» посредством Госуслуг. С конце августа эта технология стала доступна в 16 российских городах: Казани, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Екатеринбурге, Кемерове, Волгограде, Владивостоке, Саратове, Калининграде, Нижнем Новгороде, Барнауле, Уфе, Оренбурге, Воронеже и Новосибирске.
 
В магазинах «Билайн» клиент сможет подключить eSIM бесконтактным способом. Продавцы используют установленное на планшет приложение, которое формирует QR-код. Покупатель получает чек с QR-кодом и устанавливает профиль eSIM на своём устройстве. Клиенту достаточно считать отсканировать код с экрана планшета и установить профиль eSIM с помощью своего устройства. Активация производится в 4 шага. Нужно:
 
  • Выбрать тариф, номер телефона и дополнительные услуги через онлайн-форму
  • Оплатить покупку
  • Зарегистрировать eSIM
  • Подтвердить установку профиля eSIM на свой смартфон

К eSIM также подключают некоторые другие операторы связи, а том числе Tele2 и «Тинькофф мобайл». «Мегафон» и МТС запустят подключение в ближайшее время.


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