Билайн подготовил для своих абонентов зимние развлечения на﻿ «Катке культуры и отдыха» в Парке Горького



Источник фото: пресс-служба Парка Горького



В этом году билайн выступает партнером «Катка культуры и отдыха» в Парке Горького и предлагает своим абонентам стать частью новогоднего «движа» на катке.

На территории катка билайн расположил различные инсталляции и арт-объекты для создания праздничного настроения у посетителей, а также для знакомства москвичей и гостей столицы с новыми героями – апперами.

Арт-объект перед центральным павильоном катка по задумке авторов может стать центром притяжения для фотосессий в новогоднем стиле. Он представляет собой фотозону и трехметровую елку из ярких шаров в цветах билайн. А скоростная аллея апперов, украшенная множеством ярких стрелок в стилистике бренда привлечет любителей селфи и активного зимнего отдыха.

Апперы олицетворяют новый универсальный тариф-конструктор UP (АП) с элементами геймификации и для абонентов билайн они подготовили QR-квест . Сканируя QR на бортах катка можно получить в подарок дополнительные броски в мобильной игре «Новогодний движ 2023»

Правила «Новогоднего движа 2023» похожи на классическую настольную игру-лабиринт: участник выбирает одного из пяти персонажей-апперов и с помощью бросков кубика передвигается по ячейкам игровой карты. Перемещаясь по ним, игрок может находить подарки от билайна и партнеров, а также другие игровые объекты.

Для того, чтобы москвичи и гости столицы могли делиться яркими впечатлениями с близкими в режиме онлайн, билайн продолжает улучшать качество связи в столице. За 2022 год было построено более 5000 новых базовых станций, в том числе для лучшей работы мобильного интернета в популярных местах отдыха.

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