«Билайн» рассказал об итогах масштабной кампании по развитию 4G в Московском регионе в 2020 году.

На первом этапе оператор модернизировал уже имеющуюся инфраструктуру до стандарта 5G-Ready, его завершили в конце 2019 года. На втором «Билайн» начал строить уже новую инфраструктуру и поставил рекорд по темпу и объему стройки новой сети за всю историю компании. Оператор реализовал комплекс мероприятий по улучшению доступности связи, чтобы клиенты оператора получали непрерывный сервис на всем пути следования в течения дня.

Мобильный интернет стал лучше в новых ЖК

Объем инвестиций в 2020 году в строительство «Суперсети» составил 15,5 млрд рублей. Это в несколько раз больше, чем в предыдущие годы. Оператор построил более 10 000 новых базовых станций, чтобы клиенты всегда оставались на связи. Это втрое больше, чем в 2019 году.

Благодаря масштабной кампании мобильный интернет стал еще быстрее и доступнее для 800 тысяч жителей, проживающих в 80 новых жилых комплексах и 70 коттеджных поселках Москвы и Московской области. Также стабильность работы мобильных сервисов улучшилась по пути следования клиентов на МКАД и автомобильных шоссе – от МКАД до ближайшего города-спутника и на 10 основных железнодорожных направлениях от центра Москвы до города-спутника.

В метро мобильный интернет теперь доступен на всех станциях

По данным исследовательского проекта Билайн.Аналитика, доля трафика 4G в Москве составляет уже 92,2%, а общий объем скачанной абонентами информации в сетях 4G вырос на 60% по сравнению с 2019 годом.

Чтобы клиенты пользовались мобильными сервисами в отличном качестве при возрастающих нагрузках на сеть, компания перераспределила частотный диапазон 2100 из сети 3G в 4G. Также она запустила более 2300 новых базовых станций LTE 2100. А чтобы сохранить качество голосовой связи на высоком уровне, «Билайн» построил более 800 новых базовых станций 3G.

100% покрытие 4G «Билайн» обеспечил на всех станциях московского метро. Клиенты могут во время поездок в подземке в отличном качестве смотреть фильмы или сериалы, слушать музыку и оставаться на связи. Мобильный трафик в метро за год вырос в 5 раз, а количество активных пользователей мобильным интернетом «Билайн» в 2 раза.

За 8 месяцев «Билайн» построил более 1000 новых базовых станций в метро, таким образом оборудования стало внедрено втрое больше. Улучшили качество и стабильность голосовой связи. Переход на новую платформу Huawei позволил клиентам оценить преимущества технологии VoLTE. Это высокое качество звука, быстрое соединение и возможность одновременно разговаривать и пользоваться мобильным интернетом.

Уже треть клиентов «Билайн» в Москве активно используют данную услугу. По итогам 2020 года голосовой трафик в 4G вырос более чем в 300 раз и впервые по объему сравнялся с 2G.

«Билайн» продолжит улучшать инфраструктуру в 2021 году

Директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» Дмитрий Машин подвел итоги кампании: «В результате масштабных работ удалось значительно улучшить покрытие 4G в столице, увеличить среднюю скорость мобильного интернета «Билайн» на 74%, а максимальную до 350 Мбит/с. В 2021 год мы продолжим рекордную стройку с фокусом на Московскую область и планируем инвестировать в развитие сети сопоставимую по объему сумму с прошлым годом».





