Основатель Microsoft Билл Гейтс приобрел свой первый полностью электрифицированный автомобиль. Им стал Porsche Taycan Turbo. Об этом гейтс рассказал YouTube-блогеру Маркусу Браунли.
Бил Гейтс привел компанию Tesla в качестве примера использования альтернативных источников энергии в бизнесе, но, несмотря на это, он оговорился, что электрокары проигрывают автомобилям с двигателем внутреннего сгорания в запасе хода. Он также добавил, что ни одной Tesla у него нет.
Рассказывая о своем Porsche Taycan Turbo подчеркнул, что это его первый электромобиль и он ему очень нравится. Пользователи Твиттера поинтересовались мнением Илона Маска по этому поводу. Один из комментаторов заметил, что большинство зрителей будут прислушиваться к мнению Гейтса, поскольку он «умный парень». Маск ответил, что его не впечатлили беседы с Биллом Гейтсом.
Стоимость Porsche Taycan Turbo составляет более 150 000 долларов. Tesla Model 3 в базовой комплектации обойдется в почти 35 000 долларов, а Model S стоит от 79 000 долларов в комплектации Long Range Plus.
Бил Гейтс привел компанию Tesla в качестве примера использования альтернативных источников энергии в бизнесе, но, несмотря на это, он оговорился, что электрокары проигрывают автомобилям с двигателем внутреннего сгорания в запасе хода. Он также добавил, что ни одной Tesla у него нет.
Рассказывая о своем Porsche Taycan Turbo подчеркнул, что это его первый электромобиль и он ему очень нравится. Пользователи Твиттера поинтересовались мнением Илона Маска по этому поводу. Один из комментаторов заметил, что большинство зрителей будут прислушиваться к мнению Гейтса, поскольку он «умный парень». Маск ответил, что его не впечатлили беседы с Биллом Гейтсом.
My conversations with Gates have been underwhelming tbh— Elon Musk (@elonmusk) February 18, 2020
Стоимость Porsche Taycan Turbo составляет более 150 000 долларов. Tesla Model 3 в базовой комплектации обойдется в почти 35 000 долларов, а Model S стоит от 79 000 долларов в комплектации Long Range Plus.
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