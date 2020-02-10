



















Сооснователь и бывший генеральный директор компании Microsoft Билл Гейтс стал первым заказчиком яхты Aqua, которая работает на жидком водороде и обладает громадной мощностью.Яхта развивает скорость до 17 узлов (31,5 км/ч) и может проплыть 6 тысяч километров от одной заправки. Под палубой размещены два 28-тонных резервуара с жидким водородом. Топливо охлаждено до -253 градусов по Цельсию и питает два двигателя суммарной мощностью 1 мегаватт. Также предусмотрен резервный двигатель с дизельным топливом.Яхта выполнена в футуристическом стиле и обладает длиной 112 метров. На ней размещено 5 палуб для 14 пассажиров и 31 члена экипажа, каскадный бассейн с панорамным видом, тренажёрный зал, спа-центр, кухня, две VIP-каюты в минималистичном японском стиле и вертолётная площадка.Миниатюрная модель яхты Aqua была показана в Монако нидерландской компанией Sinot в декабре 2019 года. Главный дизайнер Sinot Сандлер Синот утверждает, что вдохновлялся волнами океана, а в оформлении судна использовано много дерева и стекла. Синот говорит, что создаваемую компанией яхту можно считать огромным прорывом с точки зрения технологий, эстетики и дизайна, и она впишется «в стиль жизни разборчивого и дальновидного владельца».Билл Гейтс заплатил за эту яхту 500 миллионов фунтов стерлингов (около 644 миллионов долларов), но она ещё не готова. Завершение её строительства ожидается в 2024 году. Фактически Гейтс, будучи самым богатым человеком, инвестировал в компанию Sinot, которая потратить часть полученных от этой сделки средств на свои разработки. Водородное топливо считается одним из самых экологичных, поскольку оно не загрязняет воду и не наносит вред атмосфере. Для обогрева гостей на яхте будут установлены чаши, наполненные горючим гелем (обычно с этой целью используется уголь или газ). У Гейтса с состоянием 112 млрд долларов никогда не было собственной яхты, до сих пор он лишь арендовал подобные судна.Компания Sinot опровергла покупку яхты Aqua Биллом Гейтсом. По её словам, готов лишь концепт яхты, который должен вдохновить отрасль на создание более лучших продуктов, при этом у неё нет деловых отношений с Гейтсом.