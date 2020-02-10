Сооснователь и бывший генеральный директор компании Microsoft Билл Гейтс стал первым заказчиком яхты Aqua, которая работает на жидком водороде и обладает громадной мощностью.
Яхта развивает скорость до 17 узлов (31,5 км/ч) и может проплыть 6 тысяч километров от одной заправки. Под палубой размещены два 28-тонных резервуара с жидким водородом. Топливо охлаждено до -253 градусов по Цельсию и питает два двигателя суммарной мощностью 1 мегаватт. Также предусмотрен резервный двигатель с дизельным топливом.
Яхта выполнена в футуристическом стиле и обладает длиной 112 метров. На ней размещено 5 палуб для 14 пассажиров и 31 члена экипажа, каскадный бассейн с панорамным видом, тренажёрный зал, спа-центр, кухня, две VIP-каюты в минималистичном японском стиле и вертолётная площадка.
Миниатюрная модель яхты Aqua была показана в Монако нидерландской компанией Sinot в декабре 2019 года. Главный дизайнер Sinot Сандлер Синот утверждает, что вдохновлялся волнами океана, а в оформлении судна использовано много дерева и стекла. Синот говорит, что создаваемую компанией яхту можно считать огромным прорывом с точки зрения технологий, эстетики и дизайна, и она впишется «в стиль жизни разборчивого и дальновидного владельца».
Обновлено:
Компания Sinot опровергла покупку яхты Aqua Биллом Гейтсом. По её словам, готов лишь концепт яхты, который должен вдохновить отрасль на создание более лучших продуктов, при этом у неё нет деловых отношений с Гейтсом.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
Источник: