Aqua

Сооснователь и бывший генеральный директор компании Microsoft Билл Гейтс стал первым заказчиком яхты Aqua, которая работает на жидком водороде и обладает громадной мощностью.

Яхта развивает скорость до 17 узлов (31,5 км/ч) и может проплыть 6 тысяч километров от одной заправки. Под палубой размещены два 28-тонных резервуара с жидким водородом. Топливо охлаждено до -253 градусов по Цельсию и питает два двигателя суммарной мощностью 1 мегаватт. Также предусмотрен резервный двигатель с дизельным топливом.

Яхта выполнена в футуристическом стиле и обладает длиной 112 метров. На ней размещено 5 палуб для 14 пассажиров и 31 члена экипажа, каскадный бассейн с панорамным видом, тренажёрный зал, спа-центр, кухня, две VIP-каюты в минималистичном японском стиле и вертолётная площадка.

Миниатюрная модель яхты Aqua была показана в Монако нидерландской компанией Sinot в декабре 2019 года. Главный дизайнер Sinot Сандлер Синот утверждает, что вдохновлялся волнами океана, а в оформлении судна использовано много дерева и стекла. Синот говорит, что создаваемую компанией яхту можно считать огромным прорывом с точки зрения технологий, эстетики и дизайна, и она впишется «в стиль жизни разборчивого и дальновидного владельца».
Билл Гейтс заплатил за эту яхту 500 миллионов фунтов стерлингов (около 644 миллионов долларов), но она ещё не готова. Завершение её строительства ожидается в 2024 году. Фактически Гейтс, будучи самым богатым человеком, инвестировал в компанию Sinot, которая потратить часть полученных от этой сделки средств на свои разработки. Водородное топливо считается одним из самых экологичных, поскольку оно не загрязняет воду и не наносит вред атмосфере. Для обогрева гостей на яхте будут установлены чаши, наполненные горючим гелем (обычно с этой целью используется уголь или газ). У Гейтса с состоянием 112 млрд долларов никогда не было собственной яхты, до сих пор он лишь арендовал подобные судна.

Обновлено:

Компания Sinot опровергла покупку яхты Aqua Биллом Гейтсом. По её словам, готов лишь концепт яхты, который должен вдохновить отрасль на создание более лучших продуктов, при этом у неё нет деловых отношений с Гейтсом.


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Источник:

The Guardian The Guardian

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