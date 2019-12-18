Разработчики опубликовали дату релиза Warcraft 3: Reforged. Для российских геймеров игра выйдет в ночь с 28-го на 29 января — в 2:00 по московскому времени. Blizzard также напомнила о бонусах издания Spoils of War. В основном это косметические атрибуты в стилистике Warcraft для других игр студии.
Помимо этого разработчики сообщили, что в начале работы над Warcraft 3: Reforged они хотели адаптировать некоторые сюжетные линии под события World of Warcraft, но в итоге было решено отказаться от этой идеи. Игрокам будет доступна классическая кампания в обновлённом виде без сюжетных изменений, в которую входят события оригинальной Warcraft 3: Reign of Chaos и дополнения The Frozen Throne.
Сейчас игра проходит стадию бета-тестирования, где игрокам доступны только сетевые возможности, включая кастомные режимы. Оформить предварительный заказ можно на официальном сайте игры в Battle.net.
Помимо этого разработчики сообщили, что в начале работы над Warcraft 3: Reforged они хотели адаптировать некоторые сюжетные линии под события World of Warcraft, но в итоге было решено отказаться от этой идеи. Игрокам будет доступна классическая кампания в обновлённом виде без сюжетных изменений, в которую входят события оригинальной Warcraft 3: Reign of Chaos и дополнения The Frozen Throne.
Сейчас игра проходит стадию бета-тестирования, где игрокам доступны только сетевые возможности, включая кастомные режимы. Оформить предварительный заказ можно на официальном сайте игры в Battle.net.
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2. В сроки не уложились, компанию адаптировать "не стали" (не захотели ибо лень, или не успели), игровой синематик обещанный быть осовремененным....улучшать не стали!
Спасибо Близзард, спасибо, Котик. Вы стали дном.