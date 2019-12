Разработчики опубликовали дату релиза Warcraft 3: Reforged. Для российских геймеров игра выйдет в ночь с 28-го на 29 января — в 2:00 по московскому времени. Blizzard также напомнила о бонусах издания Spoils of War. В основном это косметические атрибуты в стилистике Warcraft для других игр студии.Помимо этого разработчики сообщили, что в начале работы над Warcraft 3: Reforged они хотели адаптировать некоторые сюжетные линии под события World of Warcraft, но в итоге было решено отказаться от этой идеи. Игрокам будет доступна классическая кампания в обновлённом виде без сюжетных изменений, в которую входят события оригинальной Warcraft 3: Reign of Chaos и дополнения The Frozen Throne.Сейчас игра проходит стадию бета-тестирования, где игрокам доступны только сетевые возможности, включая кастомные режимы. Оформить предварительный заказ можно на официальном сайте игры в Battle.net.