«Сегодня мы опробуем простой способ проверки пересылаемых сообщений с помощью нажатия кнопки с лупой в чате. Этот простой способ поможет людям найти новости или другие источники информации о контенте, который они получили. Функция работает анонимно и мессенджер не получит доступ к содержанию сообщения», — WhasApp.







Разработчики WhatsApp представили новую функцию, которая сделает более удобной проверку достоверности отправленных сообщений. Это можно будет сделать одним нажатием.Ранее мессенджер подвергли критике за распространения фейковых новостей, среди которых было много неправдоподобной информации по поводу пандемии коронавируса COVID-19. Сайт Android Central упоминал, что массовое распространение фейков наносит огромную угрозу, поскольку пользователям становится трудно различать разницу между фальсифицированной и реальной информацией.Разработчики WhatsApp не стали запрещать функции пересылки сообщений, вместо этого она была ограничена. Благодаря этому замедлился процесс распространения потенциально фейковой информации. Новая возможность проверки будет сначала развернута в семи странах, среди которых Бразилию, Италию, Ирландию, Мексику, Испанию, Великобританию и США на iOS и Android.