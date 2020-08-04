Разработчики WhatsApp представили новую функцию, которая сделает более удобной проверку достоверности отправленных сообщений. Это можно будет сделать одним нажатием.

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«Сегодня мы опробуем простой способ проверки пересылаемых сообщений с помощью нажатия кнопки с лупой в чате. Этот простой способ поможет людям найти новости или другие источники информации о контенте, который они получили. Функция работает анонимно и мессенджер не получит доступ к содержанию сообщения», — WhasApp.

Ранее мессенджер подвергли критике за распространения фейковых новостей, среди которых было много неправдоподобной информации по поводу пандемии коронавируса COVID-19. Сайт Android Central упоминал, что массовое распространение фейков наносит огромную угрозу, поскольку пользователям становится трудно различать разницу между фальсифицированной и реальной информацией.

Разработчики WhatsApp не стали запрещать функции пересылки сообщений, вместо этого она была ограничена. Благодаря этому замедлился процесс распространения потенциально фейковой информации. Новая возможность проверки будет сначала развернута в семи странах, среди которых Бразилию, Италию, Ирландию, Мексику, Испанию, Великобританию и США на iOS и Android. 


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