Браузер Opera преобразился: появились нейросети, новый интерфейс и разделение на две вкладки

Александр




Разработчики Opera создали новый браузер — Opera One R2. Сейчас он проходит тестирование, а полноценный релиз ожидается к концу 2024 года.
В этом браузере был кардинально переделан интерфейс: в сайдбар слева вынесены некоторые элементы управления, а также кнопки быстрого доступа к избранным сайтам. Появился режим Split Screen, позволяющий запускать в одном окне сразу две вкладки. Недавно открытые вкладки подчёркиваются, привлекая к себе больше внимания, чтобы пользователь не забыл о них.

Пожалуй, самое значимое нововведение — появление нейросетевого чат-бота Aria. С его помощью можно получать подробные ответы на вопросы, краткий пересказ длинных статей, а также генерировать текстовый и визуальный контент. Кроме того, ИИ был задействован для создания тем оформления браузера.

Браузер Opera One R2 уже доступен на официальном сайте в рамках раннего доступа. Пользоваться им на постоянной основе не рекомендуется, так как он ещё недостаточно стабилен и может работать с ошибками.

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