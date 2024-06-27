Браузер Opera преобразился: появились нейросети, новый интерфейс и разделение на две вкладки

Разработчики Opera создали новый браузер — Opera One R2. Сейчас он проходит тестирование, а полноценный релиз ожидается к концу 2024 года.
Пожалуй, самое значимое нововведение — появление нейросетевого чат-бота Aria. С его помощью можно получать подробные ответы на вопросы, краткий пересказ длинных статей, а также генерировать текстовый и визуальный контент. Кроме того, ИИ был задействован для создания тем оформления браузера.
Браузер Opera One R2 уже доступен на официальном сайте в рамках раннего доступа. Пользоваться им на постоянной основе не рекомендуется, так как он ещё недостаточно стабилен и может работать с ошибками.
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