Через считанные недели Siri разрушит стереотипы и наконец станет полезной

Олег

Siri

Компания Apple готовится представить обновленную Siri уже в текущем году. Об этом со ссылкой на инсайдеров пишет MacRumors.

Мы уже рассказывали о грядущих изменениях, которые претерпит голосовой помощник Apple. До сих пор Siri негласно считают самой недалекой из всех существующих ассистентов, но в 2024-м компания намерена навсегда изменить этот стереотип.

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Согласно источнику, новую нейросетевую Siri представят всему миру на грядущей WWDC 2024 — обычно это мероприятие проходит в начале лета, в июне. Корейский источник уверен, что Apple уже добилась многих желаемых результатов в области искусственного интеллекта, и новая Siri будет ориентирована на «живое» общение с пользователем и повышенную персонализацию ответов.

Кроме того, сообщается, что Apple работает над Siri API — компонентом, который позволит ассистенту подключаться к сторонним приложениям и сервисам, если их разработчики того пожелают. Самую точную информацию мы узнаем спустя примерно 20 недель на WWDC — похоже, обновленная Siri появится в iOS 18. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+151
antonchik55
Через считанные недели Apple представит новый iPhone — в сентябре.

Через считанные недели новый 2025 год!
Вчера в 23:59
#
Misha Gynin
–55
Misha Gynin
Алиса — скажите что нибудь
Вы — Сири позвони маме
Алиса — кто такая Сири ?
Вы — Ой, Алиса позвони маме
Алиса — кто такая Сири ??
Вы — Алиса позвони маме !
Алиса — Попроси об этом Сири !
Сегодня в 00:49
#
kardigan
+3359
kardigan
Ну примерно так недель через двадцать восемь! Чтож , вроде примерно всё верно. Браво😜
час назад в 10:11
#
+14
CoolRoma
Чтоб вам так навигатор дорогу подсказывал, как вы заголовки статей придумываете
час назад в 10:16
#
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