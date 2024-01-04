Через считанные недели Siri разрушит стереотипы и наконец станет полезной

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Компания Apple готовится представить обновленную Siri уже в текущем году. Об этом со ссылкой на инсайдеров пишет MacRumors.Мы уже рассказывали о грядущих изменениях , которые претерпит голосовой помощник Apple. До сих пор Siri негласно считают самой недалекой из всех существующих ассистентов, но в 2024-м компания намерена навсегда изменить этот стереотип.



Согласно источнику, новую нейросетевую Siri представят всему миру на грядущей WWDC 2024 — обычно это мероприятие проходит в начале лета, в июне. Корейский источник уверен, что Apple уже добилась многих желаемых результатов в области искусственного интеллекта, и новая Siri будет ориентирована на «живое» общение с пользователем и повышенную персонализацию ответов.



Кроме того, сообщается, что Apple работает над Siri API — компонентом, который позволит ассистенту подключаться к сторонним приложениям и сервисам, если их разработчики того пожелают. Самую точную информацию мы узнаем спустя примерно 20 недель на WWDC — похоже, обновленная Siri появится в iOS 18.