Тим Кук получил гневный звонок от суперзвезды. Всё из-за Siri



Певица Барбра Стрейсанд обнаружила, что её имя неверно произносит голосовой помощник Siri и решила это исправить. Историю рассказали в iMore.







Согласно источнику, суперзвезда поделилась этим случаем во время интервью для СМИ. Певицу очень возмутило произношение Siri, которая выговаривала фамилию Streisand через звук Z посередине слова (Стрейзанд).





«Должно быть Стрейсанд, вроде «Стрей-песок». Я решила, что позвоню главе Apple Тиму Куку и попрошу изменить произношение Siri. Это одно из привилегий популярности!», — делится Барбра.



В итоге голосовой помощник действительно стал произносить фамилию певицы через S — Стрейсанд.