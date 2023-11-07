Тим Кук получил гневный звонок от суперзвезды. Всё из-за Siri

Олег

Siri


Певица Барбра Стрейсанд обнаружила, что её имя неверно произносит голосовой помощник Siri и решила это исправить. Историю рассказали в iMore.

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Согласно источнику, суперзвезда поделилась этим случаем во время интервью для СМИ. Певицу очень возмутило произношение Siri, которая выговаривала фамилию Streisand через звук Z посередине слова (Стрейзанд).

«Должно быть Стрейсанд, вроде «Стрей-песок». Я решила, что позвоню главе Apple Тиму Куку и попрошу изменить произношение Siri. Это одно из привилегий популярности!», — делится Барбра. 

В итоге голосовой помощник действительно стал произносить фамилию певицы через S — Стрейсанд. 

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Источник:
iMore
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Комментарии

+5
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У меня Сири через раз путает «Шлагбаум 1» и «Шлагбаум 2». Уже и цифры словами прописал, все равно ошибается. Совсем тупая.
Сегодня в 18:57
#
+19
Gntlmn Mthfcng
Ну Сири — это тупейший ассистент. Дали ли бы доступ Алисе, Марусе
2 часа назад в 20:13
#
+1028
Grealex
А где тут гнев??? Просто позвонила и попросила.
час назад в 20:31
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