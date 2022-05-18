Что будет с сервисами Google в России после ликвидации российского представительства?

Компания Google разъяснила, что произойдёт с предоставлением доступа к её сервисам россиянам после того как будет ликвидировано ООО «Гугл». Хорошая новость — большая их часть продолжит работать.
«Некоторое время назад компания Google приостановила подавляющее большинство коммерческих операций в России. Сегодня мы сообщаем о том, что арест банковского счета „Google Россия“ сделал невозможным функционирование нашего российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств», — рассказал представитель Google.
Google продолжит предоставлять в России доступ к бесплатным сервисам, вроде YouTube, Gmail, Play Маркета, поисковика, карт и т. п. Платные возможности в сервисах компании по большей части уже отключены для россиян.
Сегодня стало известно, что российское представительство Google ООО «Гугл» планирует 22 мая начать процедуру банкротства. Организация признает себя несостоятельной, поскольку предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств, в том числе требований об оплате труда сотрудников и выплате выходных пособий.
Банкротство ООО «Гугл» связано в том числе с выплатой штрафа в размере 7,22 миллиарда рублей. Такой штраф был назначен судом из-за того, что компания Google не полностью исполнила судебное решение и не вернула телеканалу «Царьград» часть контента, удалённого с YouTube. С момента назначения штрафа у Google появилась дополнительная задолженность в размере 505,5 миллионов рублей — эта сумма должна быть выплачена Федеральной службе судебных приставов в качестве исполнительского сбора.