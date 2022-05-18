Google Законы

Официально: Google закроет офис в России

Денис
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Дочерняя компания Google в России ООО «Гугл» начала процедуру банкротства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ. 

В уведомлении на федеральном ресурсе юридически значимых сведений указано, что с 22 марта текущего года компания предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств. 

Пресс-служба Google подтвердила, что российская «дочка» планирует объявить себя банкротом. Когда именно завершится процедура, не уточняется. 

Поводом для этого стал штраф Роскомнадзора. В прошлом году ведомство назначило Google оборотный штраф, который оказался самым крупным для компании — свыше 7,2 миллиарда рублей. Эксперты еще тогда говорили, что у компании два варианта развития событий — выполнить требования РКН и удалить информацию, нарушающую российское законодательство, либо же покинуть российский рынок. 


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Комментарии

tellurian
+3680
tellurian
Решили совсем забить на наш рынок.
При такой ситуации вернуться не дадут, если захотят.
час назад в 14:52
#
+4296
Carter_Mayers tellurian
Читал в других источниках, что бесплатные сервисы типа Gmail, YouTube, Google Play и поисковик работать продолжат. Просто ввиду банкротства перестанут платить зп и ликвидируют российский офис
38 минут назад
#
+61
araik313
Добро пожаловать в каменный век.
час назад в 15:08
#
–6
876589
И без них обойдёмся
час назад в 15:15
#
+73
dimz80d
Означает ли это что никаких поддержек,ничего прочего для своих продуктов можно не ждать,или одно с другим не связано?
час назад в 15:20
#
Monseuir Kotoff
+118
Monseuir Kotoff dimz80d
Своё развивать надо, а не зависит от кого-то
53 минуты назад
#
+4296
Carter_Mayers Monseuir Kotoff
И как это прикажете делать, когда чисто своего и с нуля сейчас нет (смартфоны, планшеты, операционки и прочие гаджеты)? Из воздуха они не материализуются, а собрать в Китае какой-нибудь ноунейм нафиг никто не купит. Заниматься этим, чтобы чего-то добиться надо десятилетиями, платить высокую зарплату и привлекать крутых специалистов. Иметь продвинутое оборудование, которое кстати известно чьё и каким странам принадлежит. Гаджеты и электроника нужны были уже вчера, если своё а не через 20 или 30 лет. Доверие пользователей надо заслужить, на что нужны тоже длительные годы. Те же корейцы и американцы уже давно это сделали и менять на что-то другое, ниже уровнем и качеством согласятся единицы или люди далёкие от технологий и всякие ламеры
33 минуты назад
#
+125
Fantomas99
Google закрывается, Яндекс по слухам переезжает в Израиль, остаётся поисковик Спутник, как он там поживает, кто знает или уже закрыли?
минуту назад
#
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