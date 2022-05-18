Официально: Google закроет офис в России

Дочерняя компания Google в России ООО «Гугл» начала процедуру банкротства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ.В уведомлении на федеральном ресурсе юридически значимых сведений указано, что с 22 марта текущего года компания предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств.Пресс-служба Google подтвердила, что российская «дочка» планирует объявить себя банкротом. Когда именно завершится процедура, не уточняется.Поводом для этого стал штраф Роскомнадзора. В прошлом году ведомство назначило Google оборотный штраф, который оказался самым крупным для компании — свыше 7,2 миллиарда рублей. Эксперты еще тогда говорили, что у компании два варианта развития событий — выполнить требования РКН и удалить информацию, нарушающую российское законодательство, либо же покинуть российский рынок.