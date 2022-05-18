Официально: Google закроет офис в России
Денис Марков —
Дочерняя компания Google в России ООО «Гугл» начала процедуру банкротства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ.
В уведомлении на федеральном ресурсе юридически значимых сведений указано, что с 22 марта текущего года компания предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств.
Пресс-служба Google подтвердила, что российская «дочка» планирует объявить себя банкротом. Когда именно завершится процедура, не уточняется.
Поводом для этого стал штраф Роскомнадзора. В прошлом году ведомство назначило Google оборотный штраф, который оказался самым крупным для компании — свыше 7,2 миллиарда рублей. Эксперты еще тогда говорили, что у компании два варианта развития событий — выполнить требования РКН и удалить информацию, нарушающую российское законодательство, либо же покинуть российский рынок.
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Комментарии
+4296
Читал в других источниках, что бесплатные сервисы типа Gmail, YouTube, Google Play и поисковик работать продолжат. Просто ввиду банкротства перестанут платить зп и ликвидируют российский офис
38 минут назад
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+73
Своё развивать надо, а не зависит от кого-то
53 минуты назад
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+4296
И как это прикажете делать, когда чисто своего и с нуля сейчас нет (смартфоны, планшеты, операционки и прочие гаджеты)? Из воздуха они не материализуются, а собрать в Китае какой-нибудь ноунейм нафиг никто не купит. Заниматься этим, чтобы чего-то добиться надо десятилетиями, платить высокую зарплату и привлекать крутых специалистов. Иметь продвинутое оборудование, которое кстати известно чьё и каким странам принадлежит. Гаджеты и электроника нужны были уже вчера, если своё а не через 20 или 30 лет. Доверие пользователей надо заслужить, на что нужны тоже длительные годы. Те же корейцы и американцы уже давно это сделали и менять на что-то другое, ниже уровнем и качеством согласятся единицы или люди далёкие от технологий и всякие ламеры
33 минуты назад
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+125
Google закрывается, Яндекс по слухам переезжает в Израиль, остаётся поисковик Спутник, как он там поживает, кто знает или уже закрыли?
минуту назад
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