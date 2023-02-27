Что делать, если банкомат забрал деньги, а на счет ничего не пришло

Олег

Банкомат


Эксперты из Центробанка рассказали, как действовать в случае если банкомат заглючил после того, как забрал наличные. Алгоритм описан в Telegram-канале «Финкульта».

Эксперты описали возможную ситуацию, в которую может попасть любой держатель банковской карты. Человек подходит к банкомату, чтобы внести наличные на свой счет, кладет деньги в купюроприемник, банкомат забирает их в свои недра… и показывает на экране ошибку о технической неисправности. Такая ситуация способна вывести из равновесия буквально любого.

Сразу стоит оговориться — подобные сбои у банкоматов случаются крайне редко. Однако иногда всё же можно столкнуться с таким досадным совпадением: именно в момент приема наличных банкомат теряет связь с процессинговым центром.

Центробанк заверяет: ваши деньги никуда не пропали — банкомат отправляет их в резервное хранилище. Он просто не успел передать на сервер информацию о пополнении счета из-за возникшей проблемы со связью. Что же делать в таком случае?
  • Зафиксируйте все детали. Сфотографируйте или снимите на видео экран банкомата, его уникальный номер (наклейку на корпусе), заберите чек, если банкомат его выдал. Запишите точное время и дату операции.
  • Позвоните в банк. Номер технической поддержки обычно указан около дисплея банкомата.
  • Сходите в отделение банка, которому принадлежит банкомат. Там нужно написать заявление о спорной операции и приложить все подробности, которые удалось зафиксировать.
  • Подождите зачисления. Закон жестко не регламентирует точный период возврата средств — он должен быть совершен в «разумный срок». Он может составлять около двух недель.
  • Сходите в банк повторно, если ваш вопрос долго не решается. Там нужно написать заявление с требованием зачислить средства на ваш счет. С этого момента деньги должны поступить в течение семи дней.

Самое главное — не паниковать и не расстраиваться. Ваши деньги никуда не пропадут, поскольку «кассовая» разница обязательно обнаружится, и сотрудники свяжут ее с ошибкой при совершении операции, которая отметится в логах банкомата. Кстати, по той же схеме можно действовать, если банкомат списал средства со счета, но не выдал их. 

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Источник:
Финкульт
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Комментарии

+730
Eredy
Лучше всего заносить деньги на счет в банкомате в самом банке. Во время ЧП сразу же на месте можно обратиться к консультанту что б лишнее не делать. 🤷🏻
Вчера в 21:59
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+909
Permyak
Был у меня несколько лет назад подобный случай: достаточно крупную сумму положил в банкомат, тот забрал, посчитал и выдал ошибку. В следующие секунды произошло следующее: я испытал, мягко говоря, стресс …и в этот самый момент на телефон пришло уведомление, что деньги зачислены. С тех пор я избегаю эти ваши банкоматы и вам советую…
Вчера в 23:32
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