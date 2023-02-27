Что делать, если банкомат забрал деньги, а на счет ничего не пришло

Зафиксируйте все детали. Сфотографируйте или снимите на видео экран банкомата, его уникальный номер (наклейку на корпусе), заберите чек, если банкомат его выдал. Запишите точное время и дату операции.

Сфотографируйте или снимите на видео экран банкомата, его уникальный номер (наклейку на корпусе), заберите чек, если банкомат его выдал. Запишите точное время и дату операции. Позвоните в банк. Номер технической поддержки обычно указан около дисплея банкомата.

Номер технической поддержки обычно указан около дисплея банкомата. Сходите в отделение банка, которому принадлежит банкомат. Т ам нужно написать заявление о спорной операции и приложить все подробности, которые удалось зафиксировать.

ам нужно написать заявление о спорной операции и приложить все подробности, которые удалось зафиксировать. Подождите зачисления. Закон жестко не регламентирует точный период возврата средств — он должен быть совершен в «разумный срок». Он может составлять около двух недель.

Закон жестко не регламентирует точный период возврата средств — он должен быть совершен в «разумный срок». Он может составлять около двух недель. Сходите в банк повторно, если ваш вопрос долго не решается. Там нужно написать заявление с требованием зачислить средства на ваш счет. С этого момента деньги должны поступить в течение семи дней.

Эксперты из Центробанка рассказали, как действовать в случае если банкомат заглючил после того, как забрал наличные. Алгоритм описан в Telegram-канале «Финкульта».Эксперты описали возможную ситуацию, в которую может попасть любой держатель банковской карты. Человек подходит к банкомату, чтобы внести наличные на свой счет, кладет деньги в купюроприемник, банкомат забирает их в свои недра… и показывает на экране ошибку о технической неисправности. Такая ситуация способна вывести из равновесия буквально любого.Сразу стоит оговориться — подобные сбои у банкоматов случаются крайне редко. Однако иногда всё же можно столкнуться с таким досадным совпадением: именно в момент приема наличных банкомат теряет связь с процессинговым центром.Центробанк заверяет: ваши деньги никуда не пропали — банкомат отправляет их в резервное хранилище. Он просто не успел передать на сервер информацию о пополнении счета из-за возникшей проблемы со связью. Что же делать в таком случае?Самое главное — не паниковать и не расстраиваться. Ваши деньги никуда не пропадут, поскольку «кассовая» разница обязательно обнаружится, и сотрудники свяжут ее с ошибкой при совершении операции, которая отметится в логах банкомата. Кстати, по той же схеме можно действовать, если банкомат списал средства со счета, но не выдал их.