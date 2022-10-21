Что делать, если забыл пароль на iPhone или iPad? Как его сбросить?





В 2013 году компания Apple представила первую в своей истории замену классическому паролю для разблокировки экрана — биометрический сканер отпечатка пальца Touch ID. Он позволял разблокировать смартфон или планшет одним движением, и избавлял от необходимости постоянно вводить цифры и буквы.



Потом сканер пальца сменил Face ID, но суть осталась та же — людям гораздо проще пользоваться биометрической разблокировкой, чем вводить пароли.



Да, сканеры лица и отпечатка это очень удобно, но спустя какое-то время вы можете обнаружить, что начисто забыли пароль от смартфона. При этом iOS устроена таким образом: через определенные промежутки времени она запрашивает у пользователя ввод пароля. Что делать, если вы его забыли?





1. Подождите

2. Сброс пароля

Откройте сайт icloud.com и войдите в свой Apple ID

Выберите вкладку «Найти iPhone» и тапните на свой iPhone/iPad

Выберите «Стирание данных» и следуйте подсказкам.

Подключите iPhone/iPad к ПК/Mac с помощью кабеля

Переведите устройство в режим DFU (восстановления)

На экране ПК появится баннер с запросом восстановить iOS — соглашайтесь

Дождитесь, пока последняя iOS скачается с серверов Apple и установится на ваше устройство.

Прежде всего, стоит на время отложить устройство и успокоиться. Займитесь другими делами, а через время снова попробуйте ввести пароль. Вполне вероятно, что мозг переключится и выдаст вам заветную комбинацию. Не забудьте, что подбирать пароль «наобум» не стоит: после 10 неверных попыток устройство заблокируется.В iOS предусмотрен лишь один способ сбросить код-пароль — вместе со всей системой. Других вариантов нет. Если у вас есть резервная копия ваших данных на компьютере или в iCloud, то после сброса вы сможете их восстановить.Сбросить iPhone или iPad до заводских настроек можно двумя способами: через компьютер и через iCloud.У вас в руках «чистый» девайс, на котором не осталось никаких ваших данных, в том числе и старого код-пароля. Если у вас имеется резервная копия, восстановите её в процессе первичной настройки iPhone/iPad.