Что делать, если забыл пароль на iPhone или iPad? Как его сбросить?

В 2013 году компания Apple представила первую в своей истории замену классическому паролю для разблокировки экрана — биометрический сканер отпечатка пальца Touch ID. Он позволял разблокировать смартфон или планшет одним движением, и избавлял от необходимости постоянно вводить цифры и буквы.
Потом сканер пальца сменил Face ID, но суть осталась та же — людям гораздо проще пользоваться биометрической разблокировкой, чем вводить пароли.
Да, сканеры лица и отпечатка это очень удобно, но спустя какое-то время вы можете обнаружить, что начисто забыли пароль от смартфона. При этом iOS устроена таким образом: через определенные промежутки времени она запрашивает у пользователя ввод пароля. Что делать, если вы его забыли?
1. ПодождитеПрежде всего, стоит на время отложить устройство и успокоиться. Займитесь другими делами, а через время снова попробуйте ввести пароль. Вполне вероятно, что мозг переключится и выдаст вам заветную комбинацию. Не забудьте, что подбирать пароль «наобум» не стоит: после 10 неверных попыток устройство заблокируется.
2. Сброс пароляВ iOS предусмотрен лишь один способ сбросить код-пароль — вместе со всей системой. Других вариантов нет. Если у вас есть резервная копия ваших данных на компьютере или в iCloud, то после сброса вы сможете их восстановить.
Сбросить iPhone или iPad до заводских настроек можно двумя способами: через компьютер и через iCloud.
Сброс через iCloud:
- Откройте сайт icloud.com и войдите в свой Apple ID
- Выберите вкладку «Найти iPhone» и тапните на свой iPhone/iPad
- Выберите «Стирание данных» и следуйте подсказкам.
Сброс через компьютер:
- Подключите iPhone/iPad к ПК/Mac с помощью кабеля
- Переведите устройство в режим DFU (восстановления)
- На экране ПК появится баннер с запросом восстановить iOS — соглашайтесь
- Дождитесь, пока последняя iOS скачается с серверов Apple и установится на ваше устройство.
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