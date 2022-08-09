Что нового в iOS 16 Beta 5? «Завезли» 6 полезных функций

Вчера вечером зарегистрированным разработчикам и всем, кто установил специальный профиль, стала доступна пятая бета-версия iOS 16. Скорее всего, для публичных бета-тестеров она выйдет со дня на день.
В свежей сборке Apple неплохо поработала над функциональностью — появилось 8 полезных нововведений. Собрали все в одной статье при помощи MacRumors.
1. Заряд аккумулятора
Об этом нововведении мы рассказали отдельно. В iOS 16 Beta 5 процент заряда отображается прямо внутри пиктограммы аккумулятора справа от «моноброви».
Однако доступна фишка далеко не всем. Предположительно, свежие iPhone 12 mini и iPhone 13 mini не получили её из-за небольшой диагонали, а более старые iPhone XR и iPhone 11 — из-за малого разрешения экрана. Эй, Apple, кажется, Liquid Retina не так уж хороша, как мы думали?
2. Звук «Локатора»
Теперь, если вы потеряли iPhone и пытаетесь найти его через «Локатора» при помощи функции «Воспроизвести звук», вы услышите немного другие звуки. Они стали громче. Такой же звук появился и при поиске iPhone из Центра Управления Apple Watch.
3. Музыкальный виджет
В iOS 16 Apple решила до неузнаваемости переделать виджет воспроизведения аудио и видео на экране блокировки. В прошлых бета-сборках он получил возможность отображать обложку альбома на весь экран, а теперь появилась новая фишка — живая визуализация. Это небольшой монохромный эквалайзер в углу виджета, который движется в ритм музыке.
4. Приложение «Музыка»
Немного переделано штатное приложение Apple Music. Теперь индикаторы режимов Lossless и Dolby Atmos находятся рядом с указанием жанра, а не под кнопками управления воспроизведением.
5. Скриншоты
Теперь при создании скриншота, быстрого тапа на его миниатюру в углу экрана и нажатия кнопки «Готово» появилась новая функция — «Скопировать и удалить». Она пригодится в том случае, если вам требуется отправить кому-то скриншот через мессенджер, но захламлять медиатеку не хочется.
Скриншот останется в буфере обмена, откуда его можно вставить в любом месте системы, при этом в приложении «Фото» он не сохранится.
6. Экстренный вызов
Небольшое изменение — из названия кнопки «Экстренный вызов SOS» исчезла аббревиатура SOS.
А вы уже установили iOS 16 Beta 5? Если нет, то здесь найдете подробный гайд, как правильно это сделать. А еще мы рассказали, как безопасно и без потери данных откатиться на iOS 15 или iPadOS 15.