iOS 16

Что нового в iOS 16 Beta 5? «Завезли» 6 полезных функций

Олег

iOS 16


Вчера вечером зарегистрированным разработчикам и всем, кто установил специальный профиль, стала доступна пятая бета-версия iOS 16. Скорее всего, для публичных бета-тестеров она выйдет со дня на день.

В свежей сборке Apple неплохо поработала над функциональностью — появилось 8 полезных нововведений. Собрали все в одной статье при помощи MacRumors.

1. Заряд аккумулятора

Об этом нововведении мы рассказали отдельно. В iOS 16 Beta 5 процент заряда отображается прямо внутри пиктограммы аккумулятора справа от «моноброви». 

iOS 16

Однако доступна фишка далеко не всем. Предположительно, свежие iPhone 12 mini и iPhone 13 mini не получили её из-за небольшой диагонали, а более старые iPhone XR и iPhone 11 — из-за малого разрешения экрана. Эй, Apple, кажется, Liquid Retina не так уж хороша, как мы думали?

2. Звук «Локатора»

Теперь, если вы потеряли iPhone и пытаетесь найти его через «Локатора» при помощи функции «Воспроизвести звук», вы услышите немного другие звуки. Они стали громче. Такой же звук появился и при поиске iPhone из Центра Управления Apple Watch.

3. Музыкальный виджет

iOS 16

В iOS 16 Apple решила до неузнаваемости переделать виджет воспроизведения аудио и видео на экране блокировки. В прошлых бета-сборках он получил возможность отображать обложку альбома на весь экран, а теперь появилась новая фишка — живая визуализация. Это небольшой монохромный эквалайзер в углу виджета, который движется в ритм музыке.

4. Приложение «Музыка» 

iOS 16

Немного переделано штатное приложение Apple Music. Теперь индикаторы режимов Lossless и Dolby Atmos находятся рядом с указанием жанра, а не под кнопками управления воспроизведением.

5. Скриншоты

Теперь при создании скриншота, быстрого тапа на его миниатюру в углу экрана и нажатия кнопки «Готово» появилась новая функция — «Скопировать и удалить». Она пригодится в том случае, если вам требуется отправить кому-то скриншот через мессенджер, но захламлять медиатеку не хочется. 

iOS 16

Скриншот останется в буфере обмена, откуда его можно вставить в любом месте системы, при этом в приложении «Фото» он не сохранится.

6. Экстренный вызов

Небольшое изменение — из названия кнопки «Экстренный вызов SOS» исчезла аббревиатура SOS.

А вы уже установили iOS 16 Beta 5? Если нет, то здесь найдете подробный гайд, как правильно это сделать. А еще мы рассказали, как безопасно и без потери данных откатиться на iOS 15 или iPadOS 15.  

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Сергей Вахтин
+91
Сергей Вахтин
Что-то со скриншотами быстрый тап не срабатывает — никакое меню не появляется. Да и что значит быстрый тап?
Сегодня в 11:23
#
Вася Вотафаков
+5207
Вася Вотафаков Сергей Вахтин
Автор поста перетупал тап с нажатием кнопки готово. Именно там и появляется меню. Но это не важно. Тут все новости через #опу выходят. И пуши одни и те же по 100500 раз прилетают. 😂
Сегодня в 11:30
#
Олег Воронин
+2433
Олег Воронин Сергей Вахтин
Сделали скриншот — сразу нажали на его миниатюру в углу экрана. Открывается меню правок. Потом нажимаете «Готово», и видите новый пункт. Формулировку изменил, чтобы было понятнее.
Сегодня в 11:42
#
Tigrolik
+490
Tigrolik
Так эпл же не комментировала про процент заряда. Про диагональ и разрешение это выдумка журналистов же. Вы же сами об этом ниже написали.
Сегодня в 11:30
#
+38
ProLogic6 Tigrolik
Не совсем понял, в чем состоит замечание?)
2 часа назад в 11:51
#
Tigrolik
+490
Tigrolik ProLogic6
Добавили слово «Предположительно» уже. Но оставили «Эй, Apple, кажется, Liquid Retina не так уж хороша, как мы думали?», хотя никаких официальных заявлений не было.
час назад в 13:07
#
tellurian
+4212
tellurian Tigrolik
В релиз нот есть об этом инфа.
час назад в 13:04
#
Tigrolik
+490
Tigrolik tellurian
Именно про диагональ и разрешение?
час назад в 13:07
#
tellurian
+4212
tellurian Tigrolik
Из релиз нот от Apple
9 минут назад
#
Сергей Вахтин
+91
Сергей Вахтин
Прочитал на другом ресурсе. Меню появляется, когда нажимаешь «Готово», а не в результате какого-то «быстрого тапа».
Сегодня в 11:31
#
Henry Lloyd
+4
Henry Lloyd
Ну не знаю… Как то не привычно что ли…
2 часа назад в 12:02
#
Mers
+4049
Mers Henry Lloyd
Что именно, непривычно? Жирный шрифт мелким?
16 минут назад
#
Henry Lloyd
+4
Henry Lloyd Mers
А черт его знает) Андроид напоминает что ли…
11 минут назад
#
banditos
+82
banditos
В файлах поменяли значки;)
2 часа назад в 12:15
#
0
Владимир Суворов
А теперь никак с фото не выделить объект 😐
24 минуты назад
#