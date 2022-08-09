iOS 16 Apple

Apple вернула заряд аккумулятора в статус-бар iPhone, но не для всех

Олег

iOS 16


Вчера Apple выпустила свежую, пятую бета-версию iOS 16 для разработчиков — в ней на смартфоны вернулась долгожданная функция. Об этом рассказали в нескольких зарубежных источниках, в частности, MacRumors и iMore.

Согласно источнику, компания Apple поступилась своими убеждениями и наконец вернула на свои смартфоны с «челкой» отображение процентов заряда аккумулятора. Этот элемент исчез из iPhone после его редизайна в десятой модели, и с того момента присутствовал лишь в моделях с классическим дизайном: iPhone 7, 8, SE и так далее. 

iOS 16

Теперь же пользователи iPhone с «монобровью» наконец смогут включить у себя отображения процентов заряда на постоянной основе — им больше не придется каждый раз дергать «шторку» с Центром Управления, чтобы посмотреть эту информацию. Количество оставшихся процентов заряда отображается внутри пиктограммы аккумулятора.

Однако есть один подвох: эту возможность получат далеко не все модели. В частности, без процентов заряда аккумулятора останутся владельцы популярнейших iPhone XR и iPhone 11, а также iPhone 12 mini и iPhone 13 mini. Возможно, это баг бета-версии iOS 16, но скорее всего Apple действительно ограничит доступность «новой» фишки. 

Любопытно, что процент заряда можно включить даже на iPhone X и iPhone Xs — самых старых моделях в «монобровном» дизайне. 

iOS 16

Журналисты называют две причины, по которым перечисленные модели не получили отображение процента заряда. Первая — нехватка места рядом с монобровью на моделях с префиксом mini. Вторая — низкое разрешение дисплея на iPhone XR и 11, которое не позволяет вписать маленькие цифры внутрь пиктограммы аккумулятора. Сама Apple этот момент никак не комментировала. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Ckor_30
+589
Ckor_30
Все копирует у Китая идеи кончились и эновации
Сегодня в 08:38
#
SithV
+1548
SithV
Its a revolution, Johnny!
Сегодня в 09:07
#
+77
MusicXpess
Аккумулятор случайно не увеличился?:))
Сегодня в 09:50
#
Ken Kennedy
+26
Ken Kennedy
Кому оно нужно было, этот процент?
Нумерозадролагам😝
Сегодня в 10:03
#
Mers
+4049
Mers
Когда был SE1, то постоянно, каждый божий день, смотрел на сколько мне хватило аккумулятора. Сейчас уже и забыл когда смотрел эти графики😁
Сегодня в 10:18
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