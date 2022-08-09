Apple вернула заряд аккумулятора в статус-бар iPhone, но не для всех

Вчера Apple выпустила свежую, пятую бета-версию iOS 16 для разработчиков — в ней на смартфоны вернулась долгожданная функция. Об этом рассказали в нескольких зарубежных источниках, в частности, MacRumors и iMore.
Согласно источнику, компания Apple поступилась своими убеждениями и наконец вернула на свои смартфоны с «челкой» отображение процентов заряда аккумулятора. Этот элемент исчез из iPhone после его редизайна в десятой модели, и с того момента присутствовал лишь в моделях с классическим дизайном: iPhone 7, 8, SE и так далее.
Теперь же пользователи iPhone с «монобровью» наконец смогут включить у себя отображения процентов заряда на постоянной основе — им больше не придется каждый раз дергать «шторку» с Центром Управления, чтобы посмотреть эту информацию. Количество оставшихся процентов заряда отображается внутри пиктограммы аккумулятора.
Однако есть один подвох: эту возможность получат далеко не все модели. В частности, без процентов заряда аккумулятора останутся владельцы популярнейших iPhone XR и iPhone 11, а также iPhone 12 mini и iPhone 13 mini. Возможно, это баг бета-версии iOS 16, но скорее всего Apple действительно ограничит доступность «новой» фишки.
Любопытно, что процент заряда можно включить даже на iPhone X и iPhone Xs — самых старых моделях в «монобровном» дизайне.
Журналисты называют две причины, по которым перечисленные модели не получили отображение процента заряда. Первая — нехватка места рядом с монобровью на моделях с префиксом mini. Вторая — низкое разрешение дисплея на iPhone XR и 11, которое не позволяет вписать маленькие цифры внутрь пиктограммы аккумулятора. Сама Apple этот момент никак не комментировала.