Что происходит с Qiwi: сервисы закрылись, вывода средств нет, акции обрушились

Александр


21 февраля Центробанк сообщил об отзыве лицензии у «Qiwi Банка». В течение пары часов после появления этой информации в сервисе Qiwi сохранялась возможность вывода средств и совершения платежей, а теперь все операции отключены.

Денежные средства клиентов «Qiwi Банка» застрахованы в «Агентстве по страхованию вкладов» на сумму до 1,4 млн рублей, выплаты им начнут производиться до 6 марта 2024 года. Проблема в том, что страхованию подлежат вклады, а баланс в Qiwi формально не является вкладом, поэтому есть риск, что пользователи Qiwi не смогут вернуть себе средства, зависшие в сервисе. Разъяснение по этому поводу уже дал Центробанк.

Одновременно с Qiwi перестала работать платёжная система Contact, оператором которой является «Qiwi Банк». После введения санкций против «Юнистрима» она являлась одним из немногочисленных сервисов, позволявших переводить деньги частным лицам в другие страны.

Терминалы Qiwi перестали принимать платежи и переводы, а офисы «Qiwi Банка» в Москве, Санкт-Петербурге и Казани сегодня были закрыты.

Акции компании Qiwi Plc на Московской бирже подешевели на 40% и продолжают падение.


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Комментарии

wetwet
+871
wetwet
особенно жалко contact. удобная альтернатива короне
2 часа назад в 11:27
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tellurian
+2552
tellurian
ЦБ уже заявил, что страхование не распространяется на средства на электронном кошельке.
2 часа назад в 11:58
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