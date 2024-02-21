Что происходит с Qiwi: сервисы закрылись, вывода средств нет, акции обрушились

21 февраля Центробанк сообщил об отзыве лицензии у «Qiwi Банка». В течение пары часов после появления этой информации в сервисе Qiwi сохранялась возможность вывода средств и совершения платежей, а теперь все операции отключены.
Денежные средства клиентов «Qiwi Банка» застрахованы в «Агентстве по страхованию вкладов» на сумму до 1,4 млн рублей, выплаты им начнут производиться до 6 марта 2024 года. Проблема в том, что страхованию подлежат вклады, а баланс в Qiwi формально не является вкладом, поэтому есть риск, что пользователи Qiwi не смогут вернуть себе средства, зависшие в сервисе. Разъяснение по этому поводу уже дал Центробанк.
Одновременно с Qiwi перестала работать платёжная система Contact, оператором которой является «Qiwi Банк». После введения санкций против «Юнистрима» она являлась одним из немногочисленных сервисов, позволявших переводить деньги частным лицам в другие страны.
Терминалы Qiwi перестали принимать платежи и переводы, а офисы «Qiwi Банка» в Москве, Санкт-Петербурге и Казани сегодня были закрыты.
Акции компании Qiwi Plc на Московской бирже подешевели на 40% и продолжают падение.
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