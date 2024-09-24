Депутаты передумали сажать россиян за оскорбления в свой адрес

Александр


Утром 24 сентября государственное агентство ТАСС рассказало, что Госдума планирует принять законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за оскорбление представителей власти в СМИ и интернете — вплоть до лишения свободы сроком до двух лет, принудительных работ длительностью до 480 часов или штрафа в размере 1 миллиона рублей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что эта информация не соответствует действительности, и такой законопроект не был внесён на рассмотрение депутатами.

«В ряде СМИ прошла информация, что в Государственной Думе рассматривается инициатива об ужесточении наказания за публичное оскорбление власти… Она не соответствует действительности, такой законопроект не внесен в Государственную Думу и нами не рассматривается» — приводятся слова Володина в телеграм-канале Госдумы.

Как указывало ТАСС, законопроект, вносящий изменения в статью 319 УК РФ, якобы разработан главой комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и одобрен Правительством РФ. Юристы выразили опасение, что по этой статье можно будет привлекать любого, кто критикует власть в интернете и СМИ. Ежегодно по ней осуждают тысячи россиян и почти никого не оправдывают (к примеру, в 2022 году было 4612 приговоров, а в 2023 — 3616, все обвинительные и ни одного оправдательного).

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