Россиян начнут сажать за оскорбление властей в сети

Артем
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Также за острое высказывание могут назначить штраф до 1 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Россиян начнут лишать свободы за оскорбление в интернете представителей власти. Об этом говорит новый проект поправок УК РФ, предложенный главой комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

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В новом законопроекте в отношении граждан предлагается увеличить штраф до 1 млн рублей, обязательные работы — до 480 часов, а исправительные работы — до двух лет. Также возможно лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет.

Сейчас за публичное оскорбление представителя власти в интернете или СМИ может грозить штраф до 40 тыс рублей, обязательные работы на срок до 360 часов или год исправительных работ.
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Источник:
ТАСС
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Комментарии

+4807
Carter_Mayers
Не нравится этим проткнутым чинушам, правду о себе слышать. Ну-ну, провернули бы подобное во Франции, Бельгии или США, никакой бы им закон там не помог зад свой защитить. Будто думают, что примут законишко очередной, очередной раз конституцию рихтанут в свою пользу и все их любить сразу будут или поклоняться, как богам с Олимпа
Сегодня в 12:12
#
Tigrolik
+741
Tigrolik Carter_Mayers
И поклоняются и будут поклоняться.
Сегодня в 13:00
#
+4504
Gabriel Carter_Mayers
Они таки провернули. Просто вы этого не видите, потому что там не жили.
2 часа назад в 14:15
#
kardigan
+3719
kardigan Carter_Mayers
Ты наговорил уже на на пару лет лишения свободы😀
22 минуты назад
#
tellurian
+1883
tellurian
Правда уши режет 😅🙃
Сегодня в 12:43
#
+4504
Gabriel tellurian
Правда не подкреплённая фактами это уже ложь.
С оскорблением все ещё сложнее. Это понятие персонализированное, т.е имеющее отношение к человеку.
Власть нельзя оскорбить по определению, потому что это не человек, а способность одной стороны влиять на поведение другой. При этом готова вторая сторона сотрудничать или нет, не учитывается.
2 часа назад в 14:11
#
tellurian
+1883
tellurian
Вообще, в целом их выбирает народ (вроде как по закону) и работают на его благо. Это их обязанность выслушивать критику в свой адрес. Пусть не делают того, что им потом было не приятно.
Почему нет у них никакой ответственности за свои слова и поступки?
час назад в 14:38
#

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