Россиян начнут сажать за оскорбление властей в сети

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Также за острое высказывание могут назначить штраф до 1 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.Россиян начнут лишать свободы за оскорбление в интернете представителей власти. Об этом говорит новый проект поправок УК РФ, предложенный главой комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.В новом законопроекте в отношении граждан предлагается увеличить штраф до 1 млн рублей, обязательные работы — до 480 часов, а исправительные работы — до двух лет. Также возможно лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет.Сейчас за публичное оскорбление представителя власти в интернете или СМИ может грозить штраф до 40 тыс рублей, обязательные работы на срок до 360 часов или год исправительных работ.