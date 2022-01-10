В интернете появилась фотография, которая может подтвердить утечки дизайна будущего iPhone 14 Pro. Об этом написали в зарубежном ресурсе Phone Arena.
В Twitter-аккаунте пользователя с ником @VNchocoTaco и именем ShrimpApplePro появилась фотография некого дисплейного модуля. По словам владельца аккаунта, эта запчасть сделана для будущего iPhone 14 Pro. Визуально дизайн этого модуля действительно очень похож на то, что мы видели в утечках ранее — овальный вырез вместо «моноброви» и отдельное отверстие под Face ID (так утверждает @VNchocoTaco).
Помимо формы выреза, инсайдер сообщил еще несколько деталей. Во-первых, по его мнению, в iPhone 14 Pro установят LTPO-матрицу. Во-вторых, тестируется две диагонали: 6,1’’ для iPhone 14 Pro и 6,7 для iPhone 14 Pro Max. Напомним, что сейчас актуальная линейка iPhone 13 Pro имеет аналогичные диагонали — то есть, изменений в габаритах устройств не предвидится.
Ранее мы рассказывали о том, что сразу несколько инсайдеров предсказали исчезновение знаменитой «моноброви» в будущих iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. По их словам, на месте «челки» разместится небольшой овальный вырез-«фасолина», в которой спрячутся несколько датчиков и фронтальная камера. Что касается Face ID, то этот модуль предположительно будет скрыт прямо под дисплеем — пока неизвестно, как эта дислокация повлияет на качество и скорость распознавания лица владельца.
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В Twitter-аккаунте пользователя с ником @VNchocoTaco и именем ShrimpApplePro появилась фотография некого дисплейного модуля. По словам владельца аккаунта, эта запчасть сделана для будущего iPhone 14 Pro. Визуально дизайн этого модуля действительно очень похож на то, что мы видели в утечках ранее — овальный вырез вместо «моноброви» и отдельное отверстие под Face ID (так утверждает @VNchocoTaco).
Помимо формы выреза, инсайдер сообщил еще несколько деталей. Во-первых, по его мнению, в iPhone 14 Pro установят LTPO-матрицу. Во-вторых, тестируется две диагонали: 6,1’’ для iPhone 14 Pro и 6,7 для iPhone 14 Pro Max. Напомним, что сейчас актуальная линейка iPhone 13 Pro имеет аналогичные диагонали — то есть, изменений в габаритах устройств не предвидится.
A heads up this is for the Pros. https://t.co/gT7QAK24yB— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) January 4, 2022
Ранее мы рассказывали о том, что сразу несколько инсайдеров предсказали исчезновение знаменитой «моноброви» в будущих iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. По их словам, на месте «челки» разместится небольшой овальный вырез-«фасолина», в которой спрячутся несколько датчиков и фронтальная камера. Что касается Face ID, то этот модуль предположительно будет скрыт прямо под дисплеем — пока неизвестно, как эта дислокация повлияет на качество и скорость распознавания лица владельца.
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Я то думал, что дизайн может подтвердить только производитель.
Зачем вы постоянно падаете в своих статьях все больнее? Неужели вам нравится терять каждый раз лицо и доверие к вам, как к "журналисту"?
Пафос неуместен, перестаньте бомбить. Текст статьи составлен максимально взвешено и правильно. А заголовок составлен так, чтобы привлечь внимание. Составив заголовок иным образом согласно Вашим желаниям, автор обрекает статью на 5 с половиной просмотров. При всём этом в заголовке употребляется слово «похоже» — это очевидное указание на предположение. Добавил еще знак вопроса, если так будет легче.
Вы же не маленький ребенок? В каком году живете?