Думали, не будет хуже? Доставка посылок с AliExpress подорожает и замедлится ещё сильнее





Власти Китая запретили российским самолётам компаний «Авиастар Ту» и iFly пересекать границу. Это было сделано из-за того, что авиаперелётчики не смогли доказать, что самолёты, которыми они пользуются, сняты с регистрации в других странах.



Для Китая это стандартная процедура, он периодически запрашивает подобные документы у стран, которые направляют в него воздушные судна. Россия не смогла их предоставить, поскольку самолёты находятся в лизинге, который был отозван, но сами самолёты не были возвращены компаниям, которым они принадлежат. Соблюдая международное законодательство, Китай обязан закрыть воздушное пространство для таких самолётов.



Еженедельно из России в Китай и обратно летают около двух десятков рейсов компании «Авиастар Ту», которая доставляет россиянам товары от AliExpress и других маркетплейсов. Теперь эти полёты отменены. Российским компаниям придётся договариваться о доставке грузов другим способом — например, на кораблях, а это будет гораздо медленнее и дороже. В последние месяцы сроки доставки посылок с AliExpress и так увеличились с 2-3 недель до 2-3 месяцев, а теперь проблема усугубится ещё сильнее.



Другие страны (например, Турция) тоже начинают запрещать влёт самолётов из России без надлежащей регистрации. При этом они отказывают даже суднам с двойной регистрацией, то есть принудительно зарегистрированным в России без разрешения компании, которая осуществляет их лизинг.

