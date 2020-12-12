Магазин Dr.Head совместно с английским производителем акустики Bowers & Wilkins подведут итоги года и будут транслировать это мероприятие онлайн в прямом эфире.
Зарегистрированные пользователи получат уведомление о начале трансляции, индивидуальные скидки и смогут принять участие в розыгрыше подарков.
Что вас ждёт в прямом эфире:
- Праздничная атмосфера и подарки от Bowers & Wilkins
- Обсуждение хорошего звука в кругу знакомых людей
- Возможность задать вопросы спикерам
Приглашенные гости эфира:
- Александр Кутиков — звукорежиссёр, композитор, музыкант, участник группы «Машина Времени». Он расскажет об опыте студийной работы с акустикой 800-й серии в студии Abbey Road.
- Михаил Борзенков — представитель России в EISA и гуру Hi-Fi-индустрии, поделится со слушателями своим многолетним опытом знакомства с компонентами английского бренда.
- Евгений Яковлев — представитель компании A&T Trade, эксклюзивного дистрибьютора Bowers & Wilkins в России, презентует актуальную линейку бренда и подведёт итоги уходящего года.
Зарегистрироваться можно на сайте Dr.Head. Трансляция будет проводиться на YouTube по специальной ссылке, которую зарегистрированные зрители получат незадолго до начала мероприятия. Трансляция будет проводиться 16 декабря с 18:00 по московскому времени.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Все же наушники всего лишь с претензией на премиум не должны стоить дороже тех что заточены под аудиофилов( хотя это и не так)
Аудиофилы только начинаются со 100 000₽.
Ну а Apple сделали наушники, в которых можно в хорошем качестве послушать любую музыку с совершенно обычных источников, кино глянуть с 5.1 звуком, никому не мешая, да и того же Рахманинова при желании тоже во вполне приличном звучании заценить. Технологичный, универсальный продукт. Словом, как Apple Watch с недорогими швейцарскими часами сравнивать, рассказывая, как лампово они тикают.