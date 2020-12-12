Bowers & Wilkins

Магазин Dr.Head совместно с английским производителем акустики Bowers & Wilkins подведут итоги года и будут транслировать это мероприятие онлайн в прямом эфире.

Зарегистрированные пользователи получат уведомление о начале трансляции, индивидуальные скидки и смогут принять участие в розыгрыше подарков.

Что вас ждёт в прямом эфире:

  • Праздничная атмосфера и подарки от Bowers & Wilkins
  • Обсуждение хорошего звука в кругу знакомых людей
  • Возможность задать вопросы спикерам

Приглашенные гости эфира:

  • Александр Кутиков — звукорежиссёр, композитор, музыкант, участник группы «Машина Времени». Он расскажет об опыте студийной работы с акустикой 800-й серии в студии Abbey Road.
  • Михаил Борзенков — представитель России в EISA и гуру Hi-Fi-индустрии, поделится со слушателями своим многолетним опытом знакомства с компонентами английского бренда.
  • Евгений Яковлев — представитель компании A&T Trade, эксклюзивного дистрибьютора Bowers & Wilkins в России, презентует актуальную линейку бренда и подведёт итоги уходящего года.

Зарегистрироваться можно на сайте Dr.Head. Трансляция будет проводиться на YouTube по специальной ссылке, которую зарегистрированные зрители получат незадолго до начала мероприятия. Трансляция будет проводиться 16 декабря с 18:00 по московскому времени.


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