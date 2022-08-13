Электросамокаты массово калечат россиян. И всем наплевать



В российских СМИ становится всё больше случаев столкновений пользователей электросамокатов с пешеходами. Проблему обозначили в «Московском комсомольце».



Согласно источнику, в городах России всё чаще происходят ДТП с участием электросамокатов. «Водители» двухколесных монстров на полной скорости сбивают прохожих, калечат их и не испытывают последствий. Эксперты считают, что главная проблема в неурегулированности использования этого вида транспорта.



Основная проблема в подобных ДТП — невозможность привлечь к ответственности пользователя электросамоката. Взыскать с него ущерб или подать в суд получится лишь в том случае, если момент столкновения (или наезда) зафиксирован на видео — например, рядом была камера уличного наблюдения, или же ДТП случайно попало на камеру чьего-то смартфона. Вероятность съемки аварии стремится к нулю — а значит, и привлечь «ездуна» к ответственности будет очень сложно.



«МК» приводит два случая, исход которых значительно отличается. В первом случае курьер на электросамокате сбил женщину с дочерью на Октябрьской улице Москвы 30 июля. В результате обеих пострадавших увезли на «скорой», а оператор службы доставки обязался выплатить компенсацию, поскольку момент столкновения попал на видео.



В другом случае женщина по имени Юлия 15 июля стала жертвой ДТП с электросамокатом на улице Аргуновской. Её с пятилетним сыном прямо на остановке трамвая на скорости сбил 21-летний парень. Он передвигался на «шеринговом» электросамокате. Здесь и маме, и сыну тоже понадобилась госпитализация с сотрясением мозга, Юлия провела в больнице больше недели. Когда она вернулась к нормальной жизни и попыталась подать заявление в полицию, то столкнулась с замкнутым кругом: оператор «шеринга» готов компенсировать ущерб по гражданской страховке, если ДТП будет зарегистрировано в полиции, а полиция может признать факт ДТП только при наличии видеофиксации или же данных телеметрии с самого самоката. Эти данные оператор согласен предоставить только при наличии документа из полиции.



По факту в текущем состоянии законодательства постоять за себя жертва самокатчика сможет только в одном случае — если кто-то снял на видео момент ДТП. Во всех остальных случаях её травмы и потерянное время утонут в пучине бюрократии.



Стоит отметить, что наезд на пешехода на авто или мотоцикле почти неизбежно грозит водителю чуть ли не уголовным делом, а вот наезд на человека самокатом может вполне остаться безнаказанным. При этом последствия для здоровья жертвы во всех этих случаях могут быть одинаково тяжелыми.