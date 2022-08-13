Россия Электросамокаты

Электросамокаты массово калечат россиян. И всем наплевать

Олег

Электросамокат


В российских СМИ становится всё больше случаев столкновений пользователей электросамокатов с пешеходами. Проблему обозначили в «Московском комсомольце».

Согласно источнику, в городах России всё чаще происходят ДТП с участием электросамокатов. «Водители» двухколесных монстров на полной скорости сбивают прохожих, калечат их и не испытывают последствий. Эксперты считают, что главная проблема в неурегулированности использования этого вида транспорта.

Основная проблема в подобных ДТП — невозможность привлечь к ответственности пользователя электросамоката. Взыскать с него ущерб или подать в суд получится лишь в том случае, если момент столкновения (или наезда) зафиксирован на видео — например, рядом была камера уличного наблюдения, или же ДТП случайно попало на камеру чьего-то смартфона. Вероятность съемки аварии стремится к нулю — а значит, и привлечь «ездуна» к ответственности будет очень сложно.

«МК» приводит два случая, исход которых значительно отличается. В первом случае курьер на электросамокате сбил женщину с дочерью на Октябрьской улице Москвы 30 июля. В результате обеих пострадавших увезли на «скорой», а оператор службы доставки обязался выплатить компенсацию, поскольку момент столкновения попал на видео.

В другом случае женщина по имени Юлия 15 июля стала жертвой ДТП с электросамокатом на улице Аргуновской. Её с пятилетним сыном прямо на остановке трамвая на скорости сбил 21-летний парень. Он передвигался на «шеринговом» электросамокате. Здесь и маме, и сыну тоже понадобилась госпитализация с сотрясением мозга, Юлия провела в больнице больше недели. Когда она вернулась к нормальной жизни и попыталась подать заявление в полицию, то столкнулась с замкнутым кругом: оператор «шеринга» готов компенсировать ущерб по гражданской страховке, если ДТП будет зарегистрировано в полиции, а полиция может признать факт ДТП только при наличии видеофиксации или же данных телеметрии с самого самоката. Эти данные оператор согласен предоставить только при наличии документа из полиции.

По факту в текущем состоянии законодательства постоять за себя жертва самокатчика сможет только в одном случае — если кто-то снял на видео момент ДТП. Во всех остальных случаях её травмы и потерянное время утонут в пучине бюрократии.

Стоит отметить, что наезд на пешехода на авто или мотоцикле почти неизбежно грозит водителю чуть ли не уголовным делом, а вот наезд на человека самокатом может вполне остаться безнаказанным. При этом последствия для здоровья жертвы во всех этих случаях могут быть одинаково тяжелыми. 

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
«Московский комсомолец»
Cсылки по теме:
Бюджетные деньги потратят на самокаты. Дорого, но удобно
Segway-Ninebot представила в России новую линейку мощных электросамокатов
В России выпустят самокат по цене квартиры

Рекомендации

Рекомендации

Microsoft начала переделывать интерфейс Windows 11
В России проблемы с GPS — люди находят себя в воронежском озере
ВТБ придумал, как вернуть своё приложение в App Store
Классная функция из YouTube Premium становится бесплатной. Как воспользоваться?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+177
iroccka
Естественный отбор
Сегодня в 17:07
#
+59
Newcomer iroccka
Надеюсь тебя переедет какой нибудь алкаш на авто для естественного отбора.
2 часа назад в 17:50
#
+3783
Gabriel
2021 год: 18000 погибших в ДТП.
Почему у вас статья про самокаты?
2 часа назад в 17:38
#
tellurian
+4235
tellurian Gabriel
Так как сейчас это становится актуальным.
От дтп количество погибших людей снижается. Это важно тоже.
2 часа назад в 17:50
#
+3783
Gabriel tellurian
Актуальной где? В больших городах, даже не в городах целиком, а в определенных районах этих городов.
Это нехорошая проблема, но это маленькая проблема и она не в масштабе всей страны.
Не вижу смысла мусолить эту тему, проблема решается простым регулированием использования, а не вываливанием кучи статей «самокаты убивают…»
2 часа назад в 18:10
#
tellurian
+4235
tellurian Gabriel
Так статьи формируют общественное мнение в этом вопросе. Это не просто так.
час назад в 18:23
#
+683
Stylus
при мне один мудак по пешеходной дороге, где куча народа шло, ехал с бабой на самокате 20-30 км в час... По узкой пешеходной дороге. Хотелось ему рожу разбить.
2 часа назад в 17:38
#
+59
Newcomer
Не понимаю как можно сбить человека на самокате? Они что не видят куда едут? Скорее им пофиг, а это моральное уродство, а значит расстрел!
2 часа назад в 17:49
#
+828
amabilis1977 Newcomer
Они обычно едут не по проезжей части, а по тротуару, сам самокат 🛴 плюс человек или даже два на нём, даже на не очень большой скорости, а люди гуляющие по тротуару спиной не видят, что сзади кто-то их хочет объехать и могут сделать шаг в сторону и будут подмяты самокатом. При всём при этом ,человек на прокатном самокате как каршеринг на дороге, мчит чтобы быстрее добраться в конечную точку,потому как время- деньги, а когда торопишься ситуацию вокруг просчитать намного сложнее и потом у водителей самокатов промили не меряют, а бухой дятел может не только себя угробить.
час назад в 18:18
#
+59
Newcomer amabilis1977
К людям подъезжаешь с минимальной скоростью вот и весь секрет. Мне в голову не приходило обгонять людей на высокой скорости — у таких просто мозгов нет и им просто должно быть запрещено садиться за руль самоката. Думаю запрет должен быть хотя бы до 25 лет — в это время мозг у людей только адаптируется к реальности.
час назад в 19:12
#
+179
Сергей Кондрашин
Проблема явно преувеличена. Случаи наезда на пешеходов даже в мегаполисах единичны. Понятно, что надо урегулировать статус и ответственность самокатчиков, велосипедистов (в том числе электро), моноколес и прочих новомодных штучек.
Но пока что истерики сильно преувеличины
2 часа назад в 18:01
#
0
А Бел
А по-моему, у пользователя самоката должно быть осознание того, что где он едет и того, что кроме него есть ещё люди. Просто уважать окружающих
часов назад в 19:14
#
kotkompot
+47
kotkompot
Отсутсвие мозга калечит, а не самокаты. И кикшеринг — ВРАГ № 1. На своём личном так не гоняют, как беспредельщики на whoosh и подобном г..
Необходимо начать с возрастного ограничения, причём не до 18 или 21, а скорее до 23-25 лет. И все имбицилы станут пешиками. А в 25 уже кое-какие мозги появятся.
5 минут назад
#