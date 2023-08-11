Эти запросы смартфона лучше всегда отклонять. Передайте родным

Олег

Что нажать?!

Фото: Unsplash

Эксперт по информбезопасности рассказал, какие запросы смартфона лучше отклонять. Интервью опубликовали в 1Prime.

Согласно источнику, особенности работы смартфонов пояснил завкафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. Он уверен: выдавать девайсу разрешения на доступ к персональным данным следует очень осторожно.

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Эксперт советует не нажимать кнопку «Разрешить» автоматически, а задать себе вопрос: «зачем данному приложению или игре доступ к этой информации?» Общий принцип звучит так:

«Если приложение действительно нуждается в разрешении, оно без него не будет корректно работать. Например, агрегатор такси не сможет предоставить услугу, если в программе на устройстве клиента отключена геолокация», — Шамиль Магомедов. 

По сути, лучше всегда отклонять запросы на доступ к личным данным, которые не требуются приложению для выполнения его прямых обязанностей. Например, если игра-головоломка требует доступ к контактам — есть повод задуматься. 

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Источник:
1prime
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Комментарии

+215
Sergey2048
Ни о чём...
час назад в 22:49
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