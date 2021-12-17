

Представители крупных IT-компаний России встретились с Министерством цифрового развития на совещании, посвященном внедрению российских процессоров и серверов в потоковую работу. Об этом рассказали в «Коммерсанте».



Согласно источнику, на совещании, помимо сотрудников Минцифры, присутствовали представители крупнейших корпораций РФ: «Ростелекома», «Росатома», «Ростеха», «АК Алроса», «Сбера» и «Почты России». Речь шла о том, чтобы начать применять «российские микропроцессоры в серверной инфраструктуре крупных заказчиков» — то есть, Минцифры хотело побудить российские корпорации использовать отечественные процессоры и серверы, или даже полностью на них перейти.



В ходе переговоров несколько компаний, в том числе «Алроса» и «Сбер» заявили, что российские разработки в сфере микроэлектроники не выдерживают никакой конкуренции с зарубежными. По словам представителей корпораций, серверы, работающие под управлением отечественных микропроцессоров, чересчур дороги, недостаточно эффективны и не обеспечивают нужного уровня надежности и производительности.



«Мы готовы перейти на отечественную технику только если она будет справляться со всеми сценариями использования и окажется не дороже зарубежных аналогов».

Минцифры сообщило, что в целом участники совещания позитивно оценили развитие отечественной микроэлектроники и выразили готовность принимать участие в ее совершенствовании. Ведомство отметило, что с выходом новых усовершенствованных конфигураций процессоров «Байкал», которые разрабатывают МЦСТ и Yadro, отечественные решения однозначно потеснят зарубежные аналоги уже в 2023-2025 годах.



«Ростех» подчеркнул, что полный переход на российскую инфраструктуру неизбежен — это только вопрос времени. Там считают, что сейчас мы наблюдаем «переходный этап», который в любом деле всегда сопряжен с трудностями.



Компания МЦСТ, которая разрабатывает «Эльбрус», приводит серьезный аргумент:



«Часто за негативом не видят позитива. Если основная проблема — "дорого", то, значит, аргумента "не работает" уже нет».





