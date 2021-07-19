FanFan

Разработчик Гильерме Рэмбо создал приложение FanFan. Оно предназначено для macOS 11 и работает на ноутбуках Apple, оснащённых процессором M1.

Предназначение FanFan очень странное, но наверняка найдутся люди, которым понравится это приложение. Оно заставляет компьютер шуметь под сильной нагрузкой — включая через динамики звук вентилятора.

FanFan имитирует наличие вентилятора на безвентиляторных моделях Mac, не требующих активного охлаждения. Процессор M1 может охлаждаться пассивно, он относительно производительный, но экономичный и выделяет не особо много энергии. Пользователи MacBook привыкли, что вентилятор задействуется на ресурсоёмких задачах, и FanFan как раз создаёт иллюзию того, что ноутбук загружен вычислениями и активно охлаждается.

Приложения FanFan нет в Mac App Store (и вряд ли оно там появится, ведь у Apple не очень хорошо с чувством юмора и самоиронией). Скачать его можно с сайта разработчика. Оно бесплатное и не содержит ограничений, за разблокировку которых пришлось бы платить.



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