



Разработчик Гильерме Рэмбо создал приложение FanFan. Оно предназначено для macOS 11 и работает на ноутбуках Apple, оснащённых процессором M1.



Предназначение FanFan очень странное, но наверняка найдутся люди, которым понравится это приложение. Оно заставляет компьютер шуметь под сильной нагрузкой — включая через динамики звук вентилятора.



FanFan имитирует наличие вентилятора на безвентиляторных моделях Mac, не требующих активного охлаждения. Процессор M1 может охлаждаться пассивно, он относительно производительный, но экономичный и выделяет не особо много энергии. Пользователи MacBook привыкли, что вентилятор задействуется на ресурсоёмких задачах, и FanFan как раз создаёт иллюзию того, что ноутбук загружен вычислениями и активно охлаждается.



Приложения FanFan нет в Mac App Store (и вряд ли оно там появится, ведь у Apple не очень хорошо с чувством юмора и самоиронией). Скачать его можно с сайта разработчика. Оно бесплатное и не содержит ограничений, за разблокировку которых пришлось бы платить.







