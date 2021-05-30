iMac — пока самая заметная премьера Apple в 2021 году. Компьютер получил радикальное обновление дизайна, множество вариантов расцветки корпуса и новую периферию, а внутри него стоит новейший процессор M1 с архитектурой Arm. Мы провели неделю с этим устройством, делимся впечатлениями.Самое заметное изменение в новом устройстве — более эргономичный и стильный корпус. Он стал тоньше и легче относительно старшей модели предыдущего поколения. Размеры iMac на M1 — 54,7 х 46,1 х 13 см, вес — 4,48 кг. Для сравнения, у iMac на 27 дюймов габариты составляют 65 х 51,6 х 20,3 см, а вес — 8,92 кг.Внешне в глаза бросается толщина iMac 2021 — он очень тонкий. Теперь по этому параметру он одинаковый сверху, снизу и посередине. Ранее корпус iMac был выпуклым, чтобы туда помещались комплектующие. Смотрится футуристично.Специалисты iFixit уже назвали это инженерным чудом — все компоненты помещаются в область под дисплеем и занимают очень мало места в корпусе.Дизайн продуман так, чтобы компьютер вписывался в интерьер. Рамка здесь светло-серая вне зависимости от цвета корпуса, притом что в предыдущих поколениях она была черной. Apple выбрала такой цвет, чтобы компьютер не привлекал лишнего внимания.У большинства людей дома обои светлые, в офисе тоже, использовать такие в гостиной и в спальне рекомендуют даже дизайнеры интерьеров. В таком случае в большинстве сценариев рамка сольется с ними.Это преемственный дизайнерский элемент. Apple выпускала iMac со светлой рамкой до 2007 года. Тогда он позиционировался как компьютер для учебных заведений, офиса и библиотек. Такое устройство внешне должно быть не агрессивным, а дружелюбным, поэтому рамка должна сливаться с интерьером, чтобы не привлекать лишнего внимания.Яблоко на задней панели стало больше. Цвет по-прежнему глянцевый, материал — алюминий. Только теперь оно ярче корпуса, и создается впечатление, будто этот элемент светится, как было на MacBook Pro до 2015 года.Из недостатков — под экраном остается большая мертвая зона, и на ней нет ни второго логотипа, ни подписи, хотя здесь эффектор смотрелось бы «Designed by Apple» или «iMac». С Инженерной точки зрения, панели удлинили, чтобы уместить комплектующие. С дизайнерской пустое пространство можно было и украсить.Диагональ экрана нового iMac составляет 24 дюйма, разрешение — 4480×2520 пикселей (4,5K), плотность — 218 пикселей на дюйм, яркость — 500 кд/м². В плане характеристик дисплей не изменился относительно предыдущего поколения. У iMac 27 дюймов на Intel плотность пикселей составляет те же 218 ppi, а яркость 500 кд/м².Есть и другие улучшения. Экран теперь оснащен новым покрытием с низкой степенью отражения, поэтому работать с ним комфортно при любых условиях освещения, даже в хорошо освещенном помещении или солнечным днем у окна. Добавлена технология True Tone — в iMac на 21,5 дюйма его почему-то не добавляли.Звук усовершенствован. В новом поколении динамики более громкие и совместимы с программным обеспечением, придающим звуку большую объемность. Здесь стоят шесть динамиков — по три слева и справа. Поддерживаются технология Dolby Atmos и пространственный звук, которым ранее удивили AirPods Pro и Max.В небольшом помещении, вроде комнаты на 18 квадратных метров, такая машина легко заменяет аудиоколонку. Также можно посмотреть кино с дивана, звук будет высококачественным, как с телевизора для гостиной за 50-80 тысяч рублей. Хочется похвалить Apple за внимание к качеству звука — среди производителей смартфонов и ультрабуков ей нет равных, iMac тоже держит планку эталона качества.Ваш голос также будет четким. Тут стоит система из трех микрофонов студийного уровня. Она уменьшает эхо и искажения звука, в итоге собеседник слышит вас так, будто вы стоите рядом с ним.В коробке с iMac идет обновленная клавиатура Magic Keyboard. Вот, что у нее появилось: отдельная кнопка для переключения языков и включения эмодзи, клавиши Spotlight и «Не беспокоить» и Touch ID (в топовых комплектациях). Нам такой и достался. Теперь компьютер можно разблокировать одним касанием без необходимости вводить пароль.Touch ID удобен, если вы используете iMac не один. Создайте несколько аккаунтов и зарегистрируйте отпечаток пальца на каждый. Чей распознается системой, того аккаунт и откроется, больше не нужно переключаться между учетными записями вручную и вводить логин с паролем, задачу решает одно касание датчика.Теперь клавиатура по цветовому решению соответствует iMac. Как и предыдущее поколение, она скошена для большего удобства при наборе текста.В комплекте также идет мышь Magic Mouse. Внешне и функционально изменений нет. Apple так и не исправила самый неудобный момент — разъем для зарядки USB-C по-прежнему располагается на нижней части корпуса, и во время зарядки мышь смотрится по-дурацки. Также в комплекте идет трекпад, у него изменений нет.В коробке также идет кабель USB-C/Lightning. Длина — один метр, снаружи он покрыт плетеной тканью, как моноремешок у новых Apple Watch Series 6. Мощность блока питания — 143 Вт. Он крупный, кому-то это может не понравиться, впрочем, альтернативы не найти. Кабель питания тоже плетеный. Он радует приятным тактильным чувством при подключении к iMac — крепится к компьютеру он на магните, как в старых MacBook с MagSafe.Клавиатура с Touch ID — это плюс 5000 рублей к цене, а блок с Ethernet – плюс 3000 рублей. Можно также докупить увеличенную клавиатуру с Touch ID и NUM-блоком клавиш.Порты следующие: Thunderbolt 3/USB 4 — 2 шт, 3,5 мм, USB 3 Type-C, Gigabit Ethernet (в топовой комплектации).Главное нововведение в iMac 2021 года — процессор M1. По заявлениям Apple, мощность центрального процессора возросла на 85%, а обработка графики теперь до двух раз быстрее по сравнению с iMac 21,5 дюйма.В бенчмарке GeekBench тоже виден прирост производительности. Издание MacRumors сравнило показатели новой модели с iMac на 21,5 дюйма 2019 года выпуска. Актуальное поколение превосходит предшественника по скорости обработки данных в одноядерном и многоядерном тестах на 56% и 24% соответственно. Мы тоже замерили показатели производительности устройства в GeekBench. Наши цифры близки к заявленным.Емкость оперативной памяти — 8 или 16 ГБ. Не самые внушительные параметры, но важно понимать, что они используются в связке с чипом M1 и адаптированной под него macOS.Несколько дней подряд я нагружал iMac тяжелыми задачами: браузер с 30-ю открытыми вкладками, видеомонтаж с цветокоррекцией. Во всех случаях M1 оправдывал заявленные возможности. Кстати, подробный материал о нем будет чуть позже.Недавно на Mac с M1 появились приложения Adobe, в частности Photoshop и Premiere Pro. Мы запустили его — компьютер без проблем выдержал рендеринг видео длительностью в 10 минут в 4К с цветокоррекцией.iMac 2021 года — идеальное устройство для работы в офисе или дома. Корпус отлично вписывается в интерьер, производительности хватает для требовательных задач, экран большой и качественный, аксессуары тактильно приятные и внешне эстетичные.Моноблок — устройство для использования в стационарном месте. Прежде всего такой аппарат подойдет дизайнерам (в офисе или дома) благодаря сочетанию качественных экрана и производительности.Кроме того, его удобно использовать как семейное устройство. Просто заведите несколько аккаунтов, зарегистрируйте отпечаток пальца на каждого — чей прикоснется к Touch ID, того аккаунт и откроется.Чтобы купить iMac, придется раскошелиться. В минимальной комплектации этот монстр на M1 стоит 129 990 рублей. В максимальной без предустановленного программного обеспечения — 262 890 руб.Для меня iMac — самое интересное устройство на M1. iPad Pro, MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini — они не изменились внешне и почти не дали нового пользовательского опыта. iMac удивил как минимум новым дизайном и аксессуарами. А компьютеры Apple редко меняются внешне — у линейки MacBook Pro последнее мажорное обновление случилось аж в 2016 году. Если вместе с производительностью и огромным набором возможностей вы хотите новых эмоций, берите iMac на M1.