Главный недостаток Galaxy Watch наконец объяснили — можно было догадаться!

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Один из директоров Samsung объяснил, почему Galaxy Watch не работают с iPhone. Интервью опубликовали в iMore.



Согласно источнику, подробностями о новых часах поделился директор по глобальному планированию продуктов Samsung Джунхо Парком. Среди прочего, он ответил, почему последние поколения Galaxy Watch не работают в паре с iPhone. Если коротко — во всём виновата Apple.







Оказывается, после перехода на wearOS команда Samsung обнаружила, что Galaxy Watch, подключенные к айфону, имеют множество странных и нелогичных ограничений в работе — причем урезает возможности часов именно iPhone. Тогда в компании решили, что ОС этих девайсов всё еще слишком разные и полноценно «подружить» их не получится, поэтому инженеры отказались от совместимости с iPhone.



Напомним, что на днях Samsung представила Оказывается, после перехода на wearOS команда Samsung обнаружила, что Galaxy Watch, подключенные к айфону, имеют множество странных и нелогичных ограничений в работе — причем урезает возможности часов именно iPhone. Тогда в компании решили, что ОС этих девайсов всё еще слишком разные и полноценно «подружить» их не получится, поэтому инженеры отказались от совместимости с iPhone.Напомним, что на днях Samsung представила новые Galaxy Watch 6 , а также несколько других новинок