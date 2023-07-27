Главный недостаток Galaxy Watch наконец объяснили — можно было догадаться!

Олег

Galaxy Watch

Фото: Unsplash

Один из директоров Samsung объяснил, почему Galaxy Watch не работают с iPhone. Интервью опубликовали в iMore.

Согласно источнику, подробностями о новых часах поделился директор по глобальному планированию продуктов Samsung Джунхо Парком. Среди прочего, он ответил, почему последние поколения Galaxy Watch не работают в паре с iPhone. Если коротко — во всём виновата Apple.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Оказывается, после перехода на wearOS команда Samsung обнаружила, что Galaxy Watch, подключенные к айфону, имеют множество странных и нелогичных ограничений в работе — причем урезает возможности часов именно iPhone. Тогда в компании решили, что ОС этих девайсов всё еще слишком разные и полноценно «подружить» их не получится, поэтому инженеры отказались от совместимости с iPhone.

Напомним, что на днях Samsung представила новые Galaxy Watch 6, а также несколько других новинок

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
iMore
Cсылки по теме:
На Galaxy Watch выходит долгожданное приложение. Уже можно скачать
Galaxy Watch получат важнейшее исправление. Apple, учись!
Samsung прокачала возможности камеры в своих смартфонах с помощью Galaxy Buds и Galaxy Watch

Рекомендации

Рекомендации

Телефонные мошенники придумали, как ловко разводить даже самых умных и образованных
В Android наконец изменят функцию, которая бесит владельцев смартфонов много лет
Samsung внезапно прокачала камеры в старых смартфонах. Даже iPhone 14 Pro так не умеет снимать
Wildberries убрал скидку, позволявшую неплохо экономить. Вместо неё появился новый способ оплаты

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии